Lectra se classe en 28ème place du Top 250, le panorama de référence des éditeurs de logiciels français de Numeum et EY

PARIS, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Leader des solutions technologiques d'intelligence industrielle pour les acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra progresse de 4 places cette année dans le Top 250 de Numeum et d'EY, pour se classer en 28ème position de l'édition 2025. Le Groupe – qui se classait encore en 48ème position il y a 4 ans - confirme ainsi la pertinence de sa stratégie de croissance dans le SaaS comme la solidité de son expertise en matière d'IA, big data, cloud et internet des objets.

Basé sur le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels, le panorama publié annuellement par Numeum et EY souligne depuis 15 ans la solidité, l'innovation et la performance des acteurs majeurs du numérique en France.

En 2025, Lectra se hisse désormais au 28ème rang du classement général - une hausse de 4 places par rapport à 2024, et de 20 places par rapport à 2021.

Le Groupe progresse également dans la catégorie Editeurs sectoriels, où Lectra se classe 14ème, soit un gain de 5 places en un an.

Porté par un chiffre d'affaires logiciel de 142,6 millions d'euros (multiplié par trois depuis 2021), Lectra confirme sa position parmi les leaders du secteur, aux côtés de groupes majeurs comme Dassault Systèmes, Ubisoft ou Criteo.

Maximilien Abadie, Directeur général adjoint de Lectra, précise : « La progression de Lectra dans ce classement de référence des éditeurs de logiciels français témoigne du succès nos offres SaaS. Celles-ci représentent désormais 17% de notre chiffre d'affaires, contre 3% en 2021. Elles nous permettent d'accompagner la croissance de nos clients dans la mode, l'automobile, et l'ameublement en leur proposant des solutions technologiques à très forte valeur ajoutée. Elles augmentent leur productivité, optimisent leur efficacité opérationnelle et accélèrent leur transformation digitale ».

Il précise : « Notre forte progression dans ce panorama résulte de notre appropriation de technologies de pointe comme l'IoT, le cloud, le big data et l'IA, au cœur de toutes nos solutions depuis 2017. Avec elles, nous avons construit des offres qui répondent parfaitement aux besoins de nos clients, partout dans le monde. Je suis particulièrement fier des équipes de Lectra qui incarnent les capacités d'innovation, de croissance et de rayonnement international de notre Groupe ».

En savoir plus sur Lectra : www. lectra.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2151594/5646990/Lectra_Logo.jpg