LEGO® ISLANDS - DE NOUVELLES EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR DANS FORTNITE POUR LES JOUEURS DE TOUT ÂGE

« LEGO Raft Survival » et « LEGO Obby Fun » sont désormais disponibles dans Fortnite, offrant aux joueurs des défis pleins d'action et une véritable immersion au sein de l'univers de la marque.

Plusieurs expériences dans le thème de LEGO seront lancées dans Fortnite tout au long de l'année et au-delà de 2024.

BILLUND, Danemark, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe LEGO annonce aujourd'hui la sortie de « LEGO Raft Survival » et « LEGO Obby Fun », deux nouvelles expériences de jeu faisant partie d'une nouvelle série baptisée LEGO Islands, créées en utilisant Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Les fans de tout âge pourront ainsi s'immerger dans un univers inspiré des souvenirs d'enfance des développeurs du groupe LEGO à l'origine du jeu.

« LEGO Raft Survival » combine la résolution d'obstacles, en multijoueur, avec le thème iconique de LEGO Pirates. Alors que le redoutable Barbe Noire met les joueurs et leurs amis au défi de rester à flot sur un radeau dans des eaux hostiles, les joueurs devront trouver des solutions pour survivre: éviter les boulets de canon tirés depuis le navire Barracuda, et aller à la recherche de trésors ou d'autres ressources, comme du bois, pour construire de nouveaux radeaux.

« LEGO Obby Fun » est le tout premier parcours d'obstacles sur le thème des LEGO sur Fortnite, avec une plateforme de jeu « en briques », imaginée par les designers de la marque ! Les joueurs vont s'essayer sur des défis d'escalade et de résolution de problèmes, dans un univers de briques rempli de hot-dogs, de pizzas, de licornes et bien plus encore.

Les joueurs vont découvrir des parcours inspirés des thèmes LEGO les plus populaires (LEGO Friends, LEGO City, LEGO NINJAGO ou encore LEGO DREAMZzz), ainsi que des défis à chaque fois différents pour se mettre à l'épreuve, en solo ou entre amis.

Les deux LEGO Islands sont les premières expériences sur le thème LEGO de Fortnite, après le lancement réussi, fin 2023, de LEGO Fortnite, un tout nouveau jeu de construction et de survie où les univers LEGO et Fortnite s'entremêlent. L'aventure LEGO Fortnite ne fait que commencer, avec de nouvelles constructions de mondes, des fonctionnalités de jeu inédites, et de nombreuses tenues LEGO disponibles lors des mises à jour des jeux, tout au long de 2024.

LEGO Fortnite a été la première expérience de jeu issue du partenariat à long terme entre Epic Games et le groupe LEGO, visant à développer des espaces numériques amusants et sans dangers pour les enfants et la famille. Toutes les expériences de Fortnite, y compris LEGO Islands et LEGO Fortnite, utilisent le contrôle parental et les fonctions de sécurité d'Epic Games.

Les joueurs de Fortnite peuvent découvrir LEGO Islands et LEGO Fortnite avec leurs tenues LEGO préférés, disponibles via leur casier, pour encore plus d'immersion et créativité !

« Nous sommes ravis de présenter aux joueurs la première de nos expériences de jeu créatives et immersives LEGO Islands dans Fortnite », a déclaré Kari Vinther Nielsen, responsable Play & Creator Growth chez LEGO GAME. « La puissance de l'UEFN, entre les mains de nos équipes créatives, est ce qui rend ces expériences possibles et nous permet d'explorer de nouveaux horizons, aux couleurs de l'univers LEGO, à travers Fortnite. Nous avons hâte de dévoiler les nouveautés qui vont ponctuer 2024 pour LEGO Fornite, ce n'est que le début !

