Lenovo choisit ipan group pour la gestion de la PI.

Commentant l'annonce, Charles Dixon, directeur mondial des projets de brevets relatifs aux systèmes juridiques chez Lenovo, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés d'ipan group. Nous avions besoin d'un partenaire fiable et de confiance pour nos annuités de brevets, qui offrait flexibilité, transparence et tarifs extrêmement compétitifs. »

« Tandis que la décision de nous séparer de notre précédent fournisseur a principalement été motivée par les coûts, l'intégration fluide avec notre outil IPMS IPfolio a constitué un argument clé supplémentaire pour associer étroitement Lenovo à ipan », a poursuivi Dixon.

Jens Lütcke, PDG d'ipan group, a déclaré : « L'annonce de Lenovo en tant que client témoigne véritablement de la valeur attrayante qu'ipan offre sur le marché, grâce à sa proposition combinée de logiciels et de services, et son intégration complète avec les services ipan dans IPfolio grâce au lancement récent de notre plateforme ip-x-change. Lenovo constitue à nouveau un excellent exemple de la confiance accordée à ipan de la part d'une marque mondiale majeure. »

À propos d'ipan group

ipan group (Intellectual Property Associates Network, Réseau des associés en propriété intellectuelle), est un fournisseur leader de services et logiciels de gestion de la PI, qui soutient les plus importants propriétaires de PI à travers le monde. Créée en 2004, ipan est une alliance stratégique d'experts renommés dans le domaine de la PI, qui s'engagent à fournir aux clients un niveau de qualité, une transparence et des économies de coûts disponibles auprès d'aucune autre source sur le marché de la PI. En 2016, ipan est devenue ipan group grâce à l'acquisition du fournisseur d'IPMS Unycom, puis d'IPSS au début de l'année 2017. Fin 2017, ipan group a annoncé avoir acquis une participation minoritaire significative dans la société basée aux États-Unis IPfolio, fournisseur de logiciels de gestion de la PI de nouvelle génération.

Basée à Munich, en Allemagne, et possédant des bureaux en Autriche, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Serbie et aux États-Unis, la société applique une approche de rupture pour optimiser les processus et les coûts, ce qui a fait d'elle la solution de choix pour les plus importants propriétaires de PI, et l'une des sociétés de logiciels et de services de PI enregistrant la plus forte croissance au monde.

Pour en savoir plus sur ipan group, rendez-vous sur www.ipan-services.com

Pour en savoir plus sur ip-x-change, rendez-vous sur www.ip-x-change.com

Pour en savoir plus sur IPfolio, rendez-vous sur www.ipfolio.com

Godfrey Ryan

Responsable mondial des ventes et du marketing

E-mail : GRyan@ipan.eu

Téléphone : +44 7495 38 66 77

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une société mondiale figurant dans le classement Fortune 500, d'une valeur 43 milliards USD, ainsi qu'un fournisseur de premier plan de technologies novatrices destinées aux marchés grand public, commercial et d'entreprise. Notre portefeuille de services et de produits sûrs de haute qualité couvre les PC (y compris les marques légendaires Think et YOGA multimode), les postes de travail, les serveurs, les dispositifs de stockage, les TV intelligentes et toute une gamme d'appareils mobiles, tels que les smartphones (y compris la marque Moto), les tablettes et les applications. Rejoignez-nous sur LinkedIn, suivez-nous sur Facebook ou Twitter (@Lenovo), ou consultez www.lenovo.com.

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prévisionnelles qui impliquent des risques et des incertitudes. Dans la plupart des cas, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles par la terminologie, telle que « peut », « devrait », « s'attend à », « projette », « anticipe », « pense », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou la forme négative de ces termes, ou une autre terminologie similaire. Ces déclarations prévisionnelles ne garantissent pas la performance future et comportent d'importants risques, hypothèses, et incertitudes. En outre, les résultats peuvent différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prévisionnelles.

LA SOURCE ipan group

Liens connexes

http://www.ipan-services.com