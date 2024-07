Les activités de Visit Qatar liées à l'EURO 2024 attirent les foules Visit Qatar 16 juil, 2024, 13:19 GMT Partager cet article Partager cet article DOHA, Qatar, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ - Visit Qatar a conclu avec succès sa gamme dynamique d'activations organisées pendant l'UEFA EURO 2024™ en Allemagne, dans le cadre de son partenariat avec l'UEFA. L'initiative visait à mettre en valeur la richesse culturelle et l'hospitalité du Qatar auprès d'un public européen diversifié à travers une série d'expériences engageantes et immersives. Continue Reading

UEFA 1 UEFA 2 Eng. Abdulaziz Ali Al Mawlawi, Chief Executive Officer of Visit Qatar HE. Saad Bin Ali Al Kharji, Chairman of Qatar Tourism

Pendant l'UEFA EURO 2024™, Visit Qatar a introduit l'activation The Doha Club dans la Fan Zone du Reichstag à Berlin et la Fan Zone de l'Olympiapark à Munich. The Doha Club a accueilli environ 45 000 fans, offrant une atmosphère de club de plage moderne où les visiteurs pouvaient s'immerger dans la culture qatarie. Les invités ont dégusté des spécialités locales comme le Qahwa (café arabe) et le Karak (thé au lait), ont expérimenté l'hospitalité traditionnelle qatarie et ont apprécié des activités telles que le footvolley et l'essai du Bisht qatari.

Son Excellence Mr. Saad bin Ali Al Kharji, Président de Qatar Tourism et membre du conseil d'administration de Visit Qatar, a exprimé sa gratitude: «Je tiens à féliciter l'équipe espagnole pour sa victoire bien méritée. Nous sommes satisfaits de notre partenariat continu avec l'UEFA, qui a offert une plateforme pour une intégration interculturelle sans faille lors du tournoi de football numéro un en Europe. Ce partenariat souligne le statut du Qatar en tant que destination sportive de premier plan et renforce notre fière tradition d'accueil de grands événements sportifs.»

Son Excellence a ajouté: «Les activités organisées par Visit Qatar pendant le tournoi, qui ont offert un aperçu de la fusion unique de l'authenticité et de la modernité du Qatar, ont été chaleureusement accueillies par les fans européens.»

Eng. Abdulaziz Ali Al Mawlawi, CEO de Visit Qatar, a déclaré: «Nous avons conclu avec succès nos activations à l'EURO 2024™. Nous sommes ravis du grand nombre de participants et de l'enthousiasme pour The Doha Club dans les fan zones de Berlin et de Munich.»

Il a ajouté: «Grâce à cette initiative, nous avons aidé à familiariser les fans du monde entier avec la culture et l'hospitalité du Qatar. Le but de Visit Qatar était de tirer parti de la portée et de la popularité du tournoi pour promouvoir le Qatar comme une destination touristique de premier plan sur les principaux marchés européens.»

En plus des activités sur le terrain, Visit Qatar a lancé une campagne percutante mettant en vedette le trophée de l'UEFA EURO 2024™ pour promouvoir son initiative «Stopover in Qatar». La campagne a été diffusée sur 49 chaînes médiatiques dans les principaux marchés européens, mettant en avant les monuments emblématiques du Qatar et encourageant les voyageurs à explorer le pays lors des escales et des courts séjours.

De plus, Visit Qatar s'est associé à COPA90, une plateforme de football de premier plan, pour créer un contenu engageant mettant en vedette des influenceurs clés du football et la légende du football Rio Ferdinand, visant à promouvoir le Qatar comme une destination incontournable.

Les deux activités ont favorisé l'association entre l'UEFA EURO 2024 et Visit Qatar grâce à des tirages au sort de billets. Plus de 30 gagnants chanceux ont eu l'occasion d'assister aux matchs de l'UEFA EURO 2024™, engageant davantage les audiences et améliorant l'expérience globale des fans.

De plus, le rôle de Visit Qatar en tant que partenaire présentateur de l'EURO 2024 Fantasy Football a élevé l'engagement à travers diverses plateformes numériques. Cette année, près de 3,7 millions de fans ont participé à Fantasy Football, le grand gagnant remportant un voyage pour deux au Qatar.

En perspective, le Qatar continue de renforcer sa position en tant qu'hôte de premier plan d'événements sportifs internationaux, avec des préparatifs en cours pour la Coupe du Monde de Basketball FIBA 2027 et les Jeux Asiatiques de 2030, entre autres. Ces efforts soulignent l'infrastructure de pointe du Qatar et ses capacités organisationnelles pour les méga événements sportifs.

À propos de Visit Qatar

Visit Qatar est le principal organe de Qatar Tourism, l'organisme de régulation du secteur du tourisme au Qatar. La mission de Visit Qatar est de promouvoir et d'étendre le tourisme au Qatar en cultivant sa riche culture, en développant des attractions passionnantes, en enrichissant le calendrier du Qatar, en devenant la principale destination MICE de la région, en diversifiant les événements et les expériences de luxe. Visit Qatar est ancré dans l'excellence de service, renforçant toute la chaîne de valeur du tourisme et augmentant la demande des visiteurs locaux et internationaux au Qatar. Grâce au réseau international de bureaux de Visit Qatar dans les marchés prioritaires, aux plateformes numériques de pointe et aux campagnes de marketing, Visit Qatar étend la présence du Qatar à l'échelle mondiale et renforce le secteur du tourisme.

Web: www.visitqatar.qa

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461170/UEFA_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461171/UEFA_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461172/Eng_Abdulaziz_Ali_Al_Mawlawi.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461173/HE_Saad_Bin_Ali_Al_Kharji.jpg