Les athlètes américains de U.S. Ski & Snowboard respirent en toute sécurité grâce aux masques Makana

PARK CITY, Utah, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Makana Masks, le fabricant américain de masques de sécurité réutilisables innovants, a collaboré avec U.S. Ski & Snowboard pour fournir des masques pour le visage réutilisables de haute technologie aux athlètes de l'organisation. Les masques sont fabriqués en silicone souple et durable, en deux tailles, pour protéger à la fois le porteur et les autres de la propagation du nouveau coronavirus.

Les athlètes américains de U.S. Ski & Snowboard font partie des skieurs et snowboarders les plus en vue au monde. Les membres de l'équipe voyagent beaucoup pendant la saison des compétitions et ont besoin d'un équipement de protection individuelle efficace pour assurer leur sécurité pendant les déplacements au cours de la pandémie de COVID-19.

« La protection de nos athlètes et de notre personnel pendant la pandémie est notre priorité numéro un, » a déclaré Troy Taylor, directeur de la haute performance de U.S. Ski & Snowboard. « Lorsque l'exposition de la communauté est inévitable, par exemple lors d'un voyage en avion ou d'un trajet en télécabine partagée, les masques Makana avec un niveau de protection filtré de 99 % nous offrent le plus haut niveau d'atténuation. » Les masques Makana sont dotés de filtres remplaçables qui sont efficaces à plus de 99 % pour bloquer les particules de 0,1 micron, offrant ainsi une protection bien plus importante que les masques en tissu ou les masques chirurgicaux en papier. Ils sont lavables et réutilisables, ce qui les rend moins chers au fil du temps, et plus respectueux de l'environnement que les masques jetables.

Le fondateur de Makana Masks, David Mathews, a identifié la protection des athlètes comme une partie importante de la mission de Makana Masks : « Je vis une partie de l'année à Park City, dans l'Utah, je suis donc plongé dans le monde du ski et du snowboard. Ces athlètes sont très soucieux de leur santé, car une maladie grave pourrait faire dérailler une saison, voire une carrière, mais ils sont également dans la position de devoir voyager fréquemment. Grâce à notre collaboration avec U.S. Ski & Snowboard, Makana Masks a mis un équipement de protection très efficace et polyvalent dans les mains (et sur le visage) des meilleurs skieurs et snowboarders américains. Je suis très fier de cela. »

« Maintenir la santé et le bien-être de nos athlètes est une priorité essentielle de notre organisation, » a déclaré le président et directeur général de U.S. Ski & Snowboard, Tiger Shaw. « Grâce au travail acharné de l'équipe de Makana Masks, nous sommes en mesure de faire un pas de plus vers l'atténuation du risque de transmission de COVID-19 pour nos athlètes. »

Makana Masks fabriquera sur mesure un lot de masques dans la couleur bleu officielle de l'U.S. Ski & Snowboard, afin que les athlètes aient une belle apparence et se sentent en sécurité en portant l'EPI le plus efficace et le plus confortable possible.

À PROPOS DE MASQUES MAKANA :

Mis au point par un chirurgien, le masque Makana est un masque facial réutilisable de pointe. Fabriqués en silicone souple et confortable moulé aux contours du visage humain, les masques Makana sont plus confortables, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement que les masques jetables. Les masques sont disponibles en deux tailles, ce qui les rend idéaux pour les femmes et les enfants qui peuvent être mal servis par des masques de taille unique. Quatre options de filtres différentes permettent au porteur de personnaliser son masque, en équilibrant protection et respirabilité selon les circonstances. Les masques Makana peuvent être commandés spécialement dans n'importe quelle couleur, motif ou logo, ce qui les rend parfaits pour les organisations qui souhaitent fournir des masques de marque à leurs employés ou aux membres de leur équipe.

À PROPOS DE U.S. SKI & SNOWBOARD :

U.S. Ski & Snowboard est l'organe directeur national (NGB) olympique des sports de ski et de snowboard aux États-Unis, basé à Park City, dans l'Utah. L'organisation, dont les origines remontent directement à 1905, représente près de 200 skieurs et snowboarders d'élite en 2020, qui s'affrontent dans sept équipes : alpin, ski de fond, freeski, freestyle, snowboard, combiné nordique et saut à ski. En plus des équipes d'élite, U.S. Ski & Snowboard assure également le leadership et la direction de dizaines de milliers de jeunes skieurs et snowboarders à travers les États-Unis, en les encourageant et en les soutenant dans leur quête d'excellence. En responsabilisant les équipes nationales, les clubs, les entraîneurs, les parents, les officiels, les bénévoles et les supporters, U.S. Ski & Snowboard s'engage à faire progresser ses sports, le succès des athlètes et la valeur de l'équipe. Pour plus d'informations, visitez le site www.usskiandsnowboard.org .

