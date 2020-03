Les autorités de la concurrence européenne et américaine approuvent l'acquisition de certaines parts du portefeuille de Danaher Life Science par Sartorius Stedim Biotech

AUBAGNE, France, 20 mars 2020 /PRNewswire/ -- Les 18 et 19 mars 2020, la Commission européenne et la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) ont respectivement approuvé la proposition d'acquisition de certaines parts du portefeuille de Danaher par Sartorius, actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech. Ces deux approbations constituent une avancée majeure de la transaction, annoncée dès octobre 2019 et dont la conclusion est encore soumise à l'autorité de la concurrence chinoise, chargée d'approuver l'acquisition par Sartorius en tant qu'acheteur des actifs. La transaction devrait maintenant être conclue au cours du deuxième trimestre 2020.

L'acquisition inclut certaines parts du portefeuille de Danaher Life Science, avec diverses technologies de bioprocédés qui viendront compléter l'offre de Sartorius Stedim Biotech. Conformément aux conditions fixées par les autorités de la concurrence, le portefeuille visé par l'acquisition a été élargi à certaines activités en lien avec les systèmes de filtration tangentielle à usage unique (kits de filtration compris) et les systèmes de filtration tangentielle à fibre creuse en acier inoxydable. Le prix d'acquisition total se monte à environ 825 millions de dollars américains en numéraire, dont près d'un tiers sera alloué aux activités achetées par Sartorius Stedim Biotech. En 2019, le chiffre d'affaire des parts du portefeuille proposées pour l'acquisition par Sartorius Stedim Biotech s'élevait à près de 100 millions de dollars américains.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

