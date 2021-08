Les bénéfices nets d'APIC ont augmenté au cours du premier semestre de 2021 pour atteindre 21,22 millions de dollars, soit une croissance de 135 % par rapport à l'année précédente

RAMALLAH, Palestine, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- Le président-directeur général de l'Arab Palestine Investment Company (APIC ) Tarek Aggad a annoncé que le groupe avait réalisé un bénéfice net après impôts de 21,22 millions de dollars au premier semestre 2021, soit une croissance de 135,33 % en glissement annuel, avec des bénéfices nets attribués aux actionnaires d'APIC atteignant 19,2 millions de dollars, soit une croissance de 160 %. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 517,7 millions de dollars au premier semestre 2021, soit une croissance de 27,6 % en glissement annuel.

Lors de sa déclaration, M. Aggad a exprimé sa satisfaction d'avoir obtenu ces résultats remarquables, et a évoqué le développement des filiales d'APIC au cours du premier semestre de cette année. Siniora Food Industries Company a acquis l'entreprise Polonez pour la fabrication de viande en Turquie au cours d'une transaction d'une valeur de 28,3 millions de dollars. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de la société visant à accroître sa part de marché à l'échelle régionale et mondiale en développant ses lignes de production dans ses usines et en ciblant de nouveaux marchés. Par ailleurs, APIC a vendu la totalité de ses parts dans Arab Palestinian Shopping Centers Co. (Bravo), ce qui est conforme à la vision d'APIC de se concentrer sur le développement et l'expansion d'autres secteurs stratégiques. La valeur totale de la transaction (y compris la valeur des actions vendues, le règlement des dettes bancaires de Bravo et la valeur du règlement fiscal) s'est élevée à 23 millions de dollars, tandis que le bénéfice comptabilisé dans le compte de résultat consolidé intermédiaire s'est élevé à 4,67 millions de dollars.

La distribution de 16 millions de dollars de dividendes aux actionnaires d'APIC

Aggad a ajouté qu'APIC avait distribué 8,8 millions d'actions gratuites à ses actionnaires, représentant 9,15 % au pair, soulignant que suite à cette distribution, le capital libéré d'APIC était passé à 105 millions de dollars. APIC a également distribué 7,215 millions de dollars sous forme de dividendes en espèces, soit 7,5 % au pair. En conséquence, le total des dividendes versés s'est élevé à environ 16 millions de dollars, soit 16,65 %.

À propos d'APIC

APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de ses filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ) ; Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Leasing Company, Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant plus de 2 500 personnes à travers son groupe de filiales.

