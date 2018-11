Les Big data jouent un rôle dans le tourisme de la ville de Hangzhou, une destination prisée par les voyageurs européens

HANGZHOU, Chine, 5 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Hangzhou a longtemps été considérée comme un haut lieu culturel et une ville touristique populaire. Ces dernières années, le niveau du tourisme international s'est considérablement amélioré, ce qui a été essentiel pour contribuer à accroître l'influence internationale des marques touristiques de Hangzhou, à améliorer l'expérience touristique dans son ensemble et à créer un réseau planétaire pour le tourisme d'agrément. Afin de continuer à améliorer l'attrait touristique de Hangzhou, la Commission du tourisme de Hangzhou s'est associée à Expedia Group Media Solutions pour identifier les préférences et les intérêts des voyageurs.

Dans le cadre du tourisme en provenance de l'étranger, l'importance du marché européen ne saurait être sous-estimée. En 2017, le nombre de touristes se rendant à Hangzhou a atteint 4,02 millions, dont 559 900 provenaient du marché européen, soit environ 14 % du total.

C'est la raison pour laquelle la Commission du tourisme de Hangzhou et Expedia Group Media Solutions ont lancé conjointement la campagne de marketing « Hangzhou Pick & Mix Service » (services de choix à la carte) destinée à plusieurs marchés européens clés (Royaume-Uni, France, Allemagne et Pays-Bas) pour mettre en valeur le meilleur de Hangzhou.

La campagne englobait un site web « Hangzhou Pick & Mix Service », qui proposait des itinéraires personnalisés à Hangzhou en fonction des préférences, des intérêts et des attentes des utilisateurs. Les visiteurs du site ont également été invités à choisir leurs cinq attractions, spécialités culinaires ou activités préférés pour participer à concours par tirage au sort. Le site web a attiré un total de 8 896 visiteurs et a généré 3 515 inscriptions au concours pendant le déroulement de la campagne.

Pour aider à mieux comprendre le comportement des visiteurs européens, Expedia Group Media Solutions a analysé les choix effectués par les utilisateurs pendant leur visite du site web, ainsi que les données sur les réservations existantes et les réponses au concours. Ces informations ont été compilées et présentées dans le rapport personnalisé « Hangzhou Perfect Holiday ».

Préférences en termes de voyage

Selon le rapport, les visiteurs européens à Hangzhou voyagent le plus souvent avec leur compagne ou compagnon. Le style de voyage préféré est axé sur la culture et le luxe, et les expériences les plus incontournables comportent des visites de monuments emblématiques, des excursions dans des recoins enchanteurs, la nature, la gastronomie locale et des balades en bateau. Il est intéressant de noter que les touristes français affichent une préférence pour les croisières, que les Britanniques privilégient la visite de monuments emblématiques, tandis que les touristes allemands et néerlandais apprécient davantage les recoins enchanteurs de Hangzhou.

Meilleures attractions

Le rapport met également en avant les cinq principales attractions culturelles de Hangzhou, à savoir : le temple de Lingyin, la vieille rue Hefang, le lac aux mille îles, la colline Fei Lai Feng et le Pavillon Cheng Huang. Les cinq principales activités de divertissement nommées sont la croisière nocturne sur le Grand Canal, la promenade en bateau sur le lac de l'Ouest et la balade en vélo autour de celui-ci, ainsi que le spectacle « Impression du Lac de l'Ouest » (souvenirs mémorables de Hangzhou), suivis des randonnées dans les plantations de thé vert Longjing et des achats sur le marché de la soie.

Au chapitre gastronomie, Grandma's House est devenue le restaurant le plus connu, qui attire des touristes du monde entier. Parmi les autres spécialités culinaires et restaurants dignes d'être cités figurent le porc Dongpo, la rue Shengli River qui regorge d'établissements, le restaurant Zhi Wei Guan et le Lou Wai Lou ; autant d'endroits qui comptent pour les voyageurs européens à l'heure de déguster la cuisine locale de Hangzhou.

Le rapport « Hangzhou Perfect Holiday » contribuera en fin de compte à améliorer les activités de tourisme public à Hangzhou, à optimiser le système de production touristique, à transformer le marketing touristique, à consolider la gestion des destinations touristiques et à fonder des systèmes de services sans entraves.

Cette analyse exhaustive des visiteurs venus d'Europe représente une étape importante dans la stratégie mondiale de développement touristique de Hangzhou et dans son objectif de créer un centre international de loisirs et de tourisme. Grâce à l'amélioration des services et des installations découlant des conclusions du rapport, Hangzhou accueillera à l'avenir davantage de voyageurs qui apprécieront réellement la culture unique de cette ville et le temps qu'ils y passeront.