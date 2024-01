Les ciseaux de couture de la marque « O », conçus par le groupe KAI, fabricant japonais de coutellerie, sont exposés pour la première fois au salon Maison&Objet à Paris, qui présente des collections de l'industrie de la décoration d'intérieur

- Nobuki Hizume, lauréat du M.O.F. et créateur de chapeaux, participera à l'exposition qui se tiendra à Paris, en France, du 18 au 22 janvier -

TOKYO, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe KAI, fabricant mondial de coutellerie basé à Tokyo, annonce par la présente que « O », marque de ciseaux de couture conçue en collaboration avec le créateur japonais de chapeaux Nobuki Hizume, sera présentée au salon Maison&Objet à Paris, en France, du 18 (jeudi) au 22 (lundi) janvier 2024.

À propos de « O »

Le groupe KAI a dévoilé les détails de son projet de création des meilleurs ciseaux de couture au monde, en partenariat avec M. Nobuki Hizume, lors de l'événement « Good Blade Day » qui s'est tenu le 8 novembre 2023.

Les ciseaux ont été baptisés « O », d'après la première lettre du mot « origine », afin de représenter l'intention de KAI de créer un « nouveau départ dans l'histoire des ciseaux ». Il a fallu plus de cinq ans au groupe KAI pour créer et commercialiser les « meilleurs ciseaux du monde », en associant son savoir-faire en matière de fabrication de ciseaux de couture, qu'il cultive depuis plus de 40 ans, et les connaissances de M. Hizume. Aujourd'hui, les ciseaux « O », conçus avec une attention méticuleuse portée aux détails, sont présentés au salon Maison&Objet à Paris afin de promouvoir la technologie de pointe de KAI en matière de lames à l'étranger.

- Caractéristiques

Sur les conseils de M. Hizume, les ciseaux « O » seront vendus sous la forme d'un jeu de six paires de ciseaux permettant de couper un large éventail de matériaux, du tissu fin au cuir épais, lors de la confection de chapeaux. La gamme « O » comprend des modèles qui transposent le corps et la forme des lames des ciseaux de coiffure en ciseaux de couture, tels que les ciseaux coupe-fil, et des modèles à lames dentelées, caractérisées par des crans différents de la base à la pointe de la lame.

Le groupe KAI a été en mesure d'obtenir le tranchant requis par M. Hizume en recherchant un tranchant de lame inégalé grâce à la connaissance approfondie qu'a l'entreprise d'une large gamme de lames, y compris les ciseaux de coiffure. Les ciseaux « O » peuvent être utilisés pendant longtemps s'ils sont entretenus régulièrement.

- Emballage

Les ciseaux « O » sont livrés dans un emballage spécial. L'étui dans lequel sont rangés les six ciseaux de couture est fabriqué en bois de châtaignier de la préfecture de Gifu, le berceau du groupe KAI au centre du Japon. En outre, l'étui est enveloppé dans un tissu « furoshiki » orné du logo « O », ce qui lui confère une touche japonaise unique.

- Produit

Nom : « O »

Détails : Jeu de 6 paires de ciseaux

(1) « O »100FP (2) « O »150FP (3) « O »170CP (4) « O »170FS (5) « O »250CP (6) « O »280FS

*FP : Caractéristiques de la lame de couture (plate/plane)

*FS : Caractéristiques de la lame de couture dentelée (plate/dentelée)

*CP : Caractéristiques des lames de coiffure (convexe/plane)

À propos du groupe KAI

Le groupe KAI a été fondé en 1908 dans la ville de Seki, dans la préfecture de Gifu, une ville réputée pour sa coutellerie. Aujourd'hui, l'entreprise propose près de 10 000 articles, dont des rasoirs, des produits de soins pour hommes, des coupe-ongles et d'autres produits de soins personnels et de beauté, des couteaux de cuisine et d'autres produits pour la cuisine et la confiserie, ainsi que des produits à usage médical. Le groupe KAI est un fabricant mondial de coutellerie engagé dans une gamme complète d'opérations, de la planification et du développement de produits à la production, aux ventes et à la distribution.

Siège social : 3-9-5 Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8586, Japon

Président et directeur de l'exploitation : Hiroaki Endo

Site Web officiel du groupe KAI : https://www.kai-group.com/global/en/