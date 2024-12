Les cosplayers sont invités à participer à des séances de photos sur les lieux d'intérêt de Niigata avant le festival international du film d'animation de Niigata.

NIIGATA, Japon, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Festival international du film d'animation de Niigata (NIAFF) a lancé des excursions pour les cosplayers afin qu'ils puissent profiter de séances photos dans des lieux culturels et historiques de la ville de Niigata et de ses environs.

Dans le cadre de l'événement mondial de cosplay NIAFF WORCOS, les cosplayers peuvent choisir des lieux à Niigata et dans la région de Niigata, au nord-ouest de Tokyo, pour réserver des séances de photos de cosplay jusqu'au 20 décembre 2024.

Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202411210361?p=images

Au total, 17 lieux seront mis à disposition pour des séances photos pendant l'événement. Parmi les lieux, on trouve des sites historiques, notamment des châteaux et d'anciennes résidences, ainsi que des musées et des monuments modernes. Les cosplayers seront autorisés à prendre des photos dans des endroits de chaque site où cela n'est généralement pas autorisé.

L'un des sites, le musée d'histoire de la ville de Niigata « Minatopia », comprend l'ancienne succursale de la Daishi Bank Sumiyoshi-cho. Les extérieurs grandioses de ces bâtiments du centre de Niigata offrent aux cosplayers un choix de toiles de fond sur lesquelles ils peuvent réaliser des séances photos.

Au Zoshunkaku, dans la ville de Shibata, les cosplayers peuvent suivre les traces des grandes figures politiques qui ont visité la maison de cet ancien baron. Avec un extérieur de style japonais et un intérieur de style occidental, Zoshunkaku est l'endroit idéal pour les cosplayers qui recherchent un look classique pour leurs photos.

Au musée Daitozan, dans la ville de Tokamachi, les cosplayers peuvent participer à des séances photos parmi les objets exposés dans une ancienne résidence traditionnelle, un bien culturel appartenant à la ville. Ils peuvent également prendre des photos dans l'atmosphère mystique de la forêt de Bijinbayashi, située à proximité.

Pour consulter la liste des lieux et faire des réservations, consultez le site : https://www.kkday.com/en-us/merchant/30708?tab=product

(Les réservations ne concernent que l'utilisation non exclusive du lieu. Des photographes professionnels peuvent être engagés moyennant un supplément.)

L'événement NIAFF WORCOS est organisé dans le cadre de la preparation de NIAFF, prévu du 15 au 20 mars 2025.

Niigata a la réputation d'être une plaque tournante du manga et de l'anime, ayant contribué à l'épanouissement d'un certain nombre d'artistes de manga et de créateurs d'anime. La ville de Niigata abrite le Niigata Manga Animation Museum et la Niigata City Manga House. Parmi les événements organisés dans la ville, citons le Niigata Comic Market, la plus grande convention de bandes dessinées autoéditées « doujinshi » de la côte ouest du Japon.