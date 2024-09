Les débuts fulgurants de Jin Yuan propulsent KOLON SPORT sur la scène mondiale France - Français Deutschland - Deutsch KOLON SPORT 03 sept, 2024, 13:33 GMT Partager cet article Partager cet article CHAMONIX, France, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Jin Yuan a réalisé une performance impressionnante lors de la prestigieuse HOKA UTMB® Mont-Blanc, l'événement le plus important au monde dans le domaine du trail running, démontrant son potentiel lors de sa toute première course de trail running. Continue Reading

Participant au MCC féminin le 26 août, Yuan a été parmi les meilleures athlètes féminines tout au long de la course, terminant le parcours de 40 km avec 2350 m+ de dénivelé en un temps de 4:42:56. Son excellente performance lui a valu la 6e place au classement général des femmes et la première place dans son groupe d'âge. Cette course étant principalement réservée aux bénévoles de l'UTMB, à ses partenaires et aux résidents locaux, une foule nombreuse et enthousiaste s'est rassemblée à Chamonix pour célébrer l'exploit de Yuan lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée.

Relativement nouvelle dans le monde du trail running, Yuan vise déjà plus haut. Soutenue par KOLON SPORT, Yuan se concentrera sur les finales de l'UTMB® World Series 2025 et s'établira sur la scène internationale dans la course OCC (50 km).

En tant que première athlète de trail running de KOLON SPORT, Jin Yuan était bien équipée tout au long de la course avec la veste imperméable KOLON EXTREME Mountain Expedition Series. Conçue pour les "Alpinistes professionnels", cette veste permet à Jin Yuan de donner le meilleur d'elle-même grâce à ses caractéristiques de légèreté et de confort.

Lors d'une interview après la course, Jin Yuan a déclaré, "Le plus grand défi a été la peur du vide. Dans la deuxième étape, j'ai été dépassé par de nombreux concurrents, et c'est ce tronçon qui a été le plus difficile. Ce qui m'a satisfait, c'est ma propre performance. Pendant les trois premières étapes de montée et de descente, mes muscles n'ont pas mal réagi, et j'ai couru très détendu dans l'ensemble. Je pense que je peux être encore plus fort, avec une plus grande marge de progression dans ma compréhension de la course tout-terrain et mon adaptation aux environnements montagneux".

À propos de Jin Yuan

D'abord athlète professionnelle d'athlétisme spécialisée dans le 3000 mètres steeple et le demi-fond, Jin Yuan n'a fait que récemment la transition vers le trail running, mais elle a déjà démontré son immense talent et son potentiel.

Pour se préparer à la course, l'athlète chinois a suivi un entraînement spécialisé approfondi. Outre la fourniture d'une gamme d'équipements professionnels, KOLON SPORT a aidé Yuan à se préparer en organisant des entraînements quotidiens, des séances de récupération et des préparations d'avant-course.

Un équipement de premier ordre pour des athlètes de premier ordre

La veste imperméable EXTREME Mountain Expedition Series Waterproof Jacket s'est avérée être le produit de choix lorsque Jin Yuan a emprunté les chemins complexes et les conditions météorologiques variables des montagnes avant de s'envoler vers la victoire. Conçue "pour les alpinistes professionnels", cette veste utilise le tissu GORE-TEX PROSHELL 40D pour assurer une protection en extérieur tout en étant extrêmement légère. Développé en collaboration avec l'école de stylisme de l'université de Donghua et testé par des alpinistes professionnels au-dessus de 5 000 m, cet équipement, qui pèse moins de 2 500 g (taille L pour les hommes), illustre l'engagement de KOLON SPORT en faveur de l'innovation, de la responsabilité environnementale et de la performance en plein air.

Pour Jin Yuan, la conception légère de la veste a été un facteur clé de son succès lors des finales de l'UTMB World Series, offrant à la fois des performances extérieures et un confort exceptionnels tout en répondant aux exigences strictes de l'événement en matière d'équipement.

À propos de KOLON SPORT

KOLON SPORT fournit des produits de haute qualité pour les amateurs d'activités de plein air. Tout au long de l'événement, ils ont mis en avant l'excellence de la marque dans les événements de premier plan ainsi que sa vision à long terme dans le domaine des sports de plein air. Grâce à son esthétique haut de gamme, à sa reconnaissance professionnelle et à son mode de vie en plein air, KOLON SPORT a pour objectif d'explorer et d'innover dans le domaine des activités de plein air, afin de fournir à un plus grand nombre d'athlètes et d'amateurs de plein air des équipements de sport professionnels et fiables. La marque se concentre sur un style de vie de plein air haut de gamme, permettant à tous les amateurs de plein air de profiter de la nature en toute sérénité et de vivre un style de vie de plein air haut de gamme, en profitant des montagnes et de la nature sauvage.

A propos de l'événement :

Fondée en 2003, HOKA UTMB® Mont-Blanc est l'une des courses de trail les plus difficiles d'Europe. L'événement se déroule sur des itinéraires de randonnée établis dans la région du Mont-Blanc. À ce jour, elle a établi huit catégories : UTMB®, CCC®, OCC, TDS®, MCC, ETC, PTL® et YCC, couvrant différents niveaux de difficulté, des courses de courte distance pour les jeunes aux treks de 300 km. Après plus de vingt ans d'activité continue, elle est devenue une course de trail de haut niveau qui attire les amateurs de trail running et de randonnée du monde entier.

