Les Émirats arabes unis (EAU) ratifient les accords Artemis

Les EAU signent un accord visant à renforcer la collaboration pacifique dans les domaines de l'exploration planétaire et de la science

ABOU DHABI, EAU, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'Agence spatiale des Émirats arabes unis a annoncé avoir signé les accords Artemis, un traité international qui vise à renforcer les principes de la collaboration et de la coexistence pacifiques dans les domaines de l'exploration spatiale, de la planétologie et de l'ingénierie spatiale, ouvrant la voie à l'exploration lunaire et martienne.

« Nous avons nous-mêmes profité de nombreux partenariats fructueux tout au long du développement de notre programme spatial, a déclaré Son Excellence Sarah Al Amiri, ministre des Technologies avancées des EAU et présidente de l'Agence spatiale des EAU. Cela nous a permis d'apporter des contributions de plus en plus utiles aux efforts internationaux visant à repousser les limites de notre compréhension collective de l'univers. »

Les accords Artemis définissent quelques grands principes pour renforcer la collaboration et la gouvernance dans la prochaine ère de l'exploration spatiale. Ils réaffirment les principes du Traité de l'espace et encouragent une interprétation commerciale positive des activités sur les corps célestes. Ils apportent également à un soutien dans un nombre de domaines importants, notamment la transparence, l'aide d'urgence aux astronautes en détresse, le respect du patrimoine et la publication de données scientifiques au grand public, afin que tous puissent en profiter.

Le programme spatial des EAU, qui achetait et exploitait des satellites à ses débuts, développe aujourd'hui ses propres capacités en matière d'ingénierie des systèmes spatiaux, établissant des partenariats en Corée du Sud, au Japon, en Russie, aux États-Unis et dans l'Union européenne, notamment. La Mission martienne des Émirats, en particulier, s'appuie véritablement sur une collaboration internationale, comptant des partenaires universitaires basés aux États-Unis, des contributeurs scientifiques américains et européens et un partenaire de lancement japonais.

« Qu'il s'agisse d'établir des normes fondamentales en matière d'interopérabilité des systèmes ou d'assurer l'excellence opérationnelle en renforçant des principes importants relatifs à la sécurité et aux normes, les accords nous aident à travailler ensemble dans l'intérêt de tous. C'est dans cet esprit que nous saluons cette initiative de la NASA visant à consolider les grands principes de la collaboration et de la coexistence humaines pacifiques dans l'espace »

La transparence, l'enregistrement auprès des autorités publiques et la pacification des activités figurent parmi les principes fondamentaux de ces accords. Ceux-ci faciliteront la tenue de discussions multilatérales au Comité des Nations unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et lors d'autres forums internationaux.

« Tout ce que nous apprenons lors de nos voyages dans l'espace approfondit notre compréhension de notre monde fragile et des systèmes planétaires qui soutiennent l'humanité. Notre engagement envers la recherche scientifique, la planétologie et l'ingénierie des systèmes spatiaux découle de notre volonté de créer et cultiver des occasions qui permettront à nos jeunes de faire progresser notre pays », a conclu Son Excellence Mme Al Amiri.

À propos de l'Agence spatiale des EAU

L'Agence spatiale des EAU (UAESA) a été fondée en 2014 dans le but d'établir les Émirats comme leader et acteur clé du domaine spatial, ainsi que pour inspirer les générations futures d'Émiratis à poursuivre activement une carrière dans le secteur.

L'UAESA contribue également à l'économie nationale et au développement durable, notamment en formant des professionnels hautement qualifiés, en améliorant la recherche et le développement dans le domaine, en lançant des programmes spatiaux et en favorisant les partenariats stratégiques. L'objectif principal de l'Agence consiste, entre autres, à appuyer l'exploration spatiale arabe, à bâtir une industrie spatiale dans la région et à faire progresser les capacités régionales et nationales liées à ce secteur.

