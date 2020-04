Les entreprises de services financiers dépensent 180,9 milliards de dollars pour se conformer à la législation sur la criminalité financière, selon l'étude mondiale de LexisNexis Risk Solutions

L'enquête mondiale sur les professionnels de la lutte contre la criminalité financière indique Le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis sont les pays les plus dépensiers

ATLANTA, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, LexisNexis® Risk Solutions a publié son rapport mondial sur le coût réel de la conformité aux lois sur la criminalité financière, qui fournit des renseignements sur l'industrie mondiale pour les entreprises de services financiers de la région Asie-Pacifique (APAC), de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA), de l'Amérique latine (LATAM) (y compris le Mexique) et des États-Unis et du Canada. Le rapport révèle que le coût total prévu de la mise en conformité avec la législation sur la criminalité financière sur ces marchés s'élève à 180,9 milliards de dollars.

L'enquête menée auprès de 898 décideurs qui supervisent les opérations de conformité et de lutte contre la criminalité financière dans leurs entreprises a permis de recueillir des réponses sur des processus tels que la surveillance des sanctions, les mesures correctives liées à la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la surveillance des transactions, entre autres.

Principales conclusions du rapport mondial de LexisNexis Risk Solutions sur le coût réel de la conformité en matière de criminalité financière :

L' Europe et les États-Unis sont les plus touchés par les coûts - Les plus grands marchés régionaux pour la conformité en matière de criminalité financière sont l' Europe et les États-Unis. Un nombre significativement plus élevé d'institutions financières sur ces marchés — Plus de 6 000 aux États-Unis seulement — entraînent des dépenses totales plus élevées pour la conformité en matière de criminalité financière, par rapport aux autres régions. Les coûts annuels moyens de mise en conformité en matière de criminalité financière sont les plus élevés pour les institutions financières de taille moyenne/grande (plus de 10 milliards de dollars d'actifs totaux) au Royaume-Uni, en Allemagne, en France , en Italie et aux Pays-Bas.

Daniel Wager, vice-président de la stratégie mondiale de conformité en matière de criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions, a déclaré : "À mesure que les criminels deviennent plus sophistiqués, une approche de solution à plusieurs niveaux pour la conformité en matière de criminalité financière est cruciale pour faciliter une approche de conformité plus rentable et plus efficace, ainsi qu'une approche qui offre des avantages à l'organisation dans son ensemble. Les institutions financières doivent enquêter sur les attributs d'identité physique et numérique de leurs clients, en s'appuyant sur l'analyse des données pour évaluer les risques et les comportements en temps réel".

M. Wager poursuit : "Les institutions financières reconnaissent désormais de plus en plus que les initiatives de conformité en matière de criminalité financière offrent des avantages plus larges. L'utilisation des bonnes technologies au fur et à mesure de l'augmentation des effectifs de conformité permet aux organisations de réduire le coût de la conformité par équivalent temps plein (ETP) (la composante main-d'œuvre) et d'atténuer les coûts liés à la perte d'activité due à l'augmentation des frictions à l'embarquement. Il est essentiel de maintenir les coûts par ETP à un niveau plus bas pour assurer la rentabilité, car la main-d'œuvre a tendance à représenter une augmentation significative des dépenses de mise en conformité d'une année sur l'autre".

Téléchargez ici une copie du rapport en anglais du coup réel de la conformité aux lois sur la criminalité financière.

