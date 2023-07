Les entreprises multinationales sont optimistes quant aux perspectives de développement de l'investissement dans le district de Bao'an à Shenzhen

SHENZHEN, China, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le 28 juin, des représentants de plus de 160 entreprises de renom, telles qu'Apple, Wal Mart, Amazon, Siemens, des consulats étrangers et la Chambre de commerce internationale se sont réunis lors de la Conférence conjointe sur l'investissement 2023 Zhongshan de Shenzhen. Lors de la réunion, le district de Bao'an de la ville de Shenzhen, dans la province du Guangdong (sud de la Chine) a solennellement présenté le plan de développement du siège international de la société Jiuwei aux invités présents.

Jiuwei est adjacent à l'aéroport international Bao'an de Shenzhen et à la jonction étroite avec l'importante agglomération urbaine de la région de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao à travers deux importants corridors de trafic est-ouest, à savoir le pont Shenzhen-Zhongshan et l'Intercités Shenzhen Dalian. Aujourd'hui, profitant de l'essor accéléré de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, Jiuwei prévoit de construire une « cour des sièges sociaux » pour les entreprises du classement Fortune 500 et les institutions internationales.

Le district de Bao'an, où se trouve le siège international de Jiuwei, compte plus de 50 000 entreprises manufacturières et plus de 5 000 entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée. Les robots, les drones, les lasers industriels, les appareils portables intelligents et d'autres industries jouent un rôle important dans la chaîne industrielle nationale et même mondiale, avec plus de 7 000 entreprises à capitaux étrangers qui prennent racine et se développent ici.

Selon Shang Huijie, vice-président senior de Siemens (China) Co., Ltd., le district de Bao'an est une région de fabrication haut de gamme à Shenzhen. C'est précisément en reconnaissant la base de fabrication solide de Bao'an, sa forte capacité d'innovation, les avantages du rassemblement de talents haut de gamme et sa détermination à construire un plateau mondial de fabrication de pointe que Siemens investit dans la construction d'un centre de recherche et développement et d'innovation pour le contrôle de mouvement à Bao'an.».

