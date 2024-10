Les entreprises taïwanaises du secteur des machines propulsent l'automatisation industrielle

Leur expertise approfondie et diversifiée et leurs capacités technologiques de pointe aident les fabricants du monde entier à relever les défis de l'automatisation.

TAIPEI, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Conseil de développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA) dévoile plusieurs études de cas qui démontrent comment les entreprises taïwanaises du secteur des machines et de la métallurgie stimulent l'automatisation industrielle.

Relever les défis de la mise en œuvre de l'automatisation

Un récent rapport de McKinsey a identifié l'automatisation comme la principale priorité d'investissement dans tous les secteurs entre 2023 et 2029. Cependant, il reste plusieurs défis à relever pour développer l'automatisation, notamment :

Choisir la technologie adéquate

Planifier la mise en œuvre

Acquérir une expertise spécialisée en matière d'automatisation

Grâce à leur expertise diversifiée et à leur expérience approfondie, les entreprises taïwanaises du secteur des machines sont particulièrement bien placées pour relever ces défis et faire progresser l'automatisation dans le monde entier.

Un héritage d'autonomisation de la fabrication dans tous les secteurs

Taïwan possède une expérience très diverse et approfondie dans le domaine des machines, de la métallurgie et de la fabrication. La majorité de ses entreprises sont des experts de premier plan dans leurs domaines particuliers dans le monde entier et offrent des décennies d'expérience - dans certains cas plus d'un demi-siècle.

Cette expertise approfondie couvre un large éventail de secteurs, notamment :

La production de poudres : Mill Powder Tech Co. apporte près de 80 ans d'expérience dans les technologies de fabrication de poudres, au service des industries alimentaires et pharmaceutiques avec des solutions de précision.

En tant que partenaires ODM et OEM, les entreprises taïwanaises jouent le rôle de consultant auprès de leurs clients, les conseillant sur la manière d'optimiser la conception et se concentrant sur le succès à long terme. Mill Powder Tech et CTT en sont deux exemples : ils exploitent des capacités de personnalisation étendues tout en guidant leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs.

Permettre l'industrie 5.0 et augmenter la productivité

L'automatisation et les installations à haute performance nécessitent des technologies telles que la commande numérique par ordinateur (CNC) et des solutions clés en main proposées par des experts qui peuvent servir de guichet unique. De nombreuses entreprises taïwanaises innovent dans ces domaines, notamment :

L'intégration CNC avancée : CTT sert de guichet unique pour l'intégration des processus et des solutions, y compris l'automatisation à commande numérique pour répondre aux besoins de fabrication complexes.

: CTT sert de guichet unique pour l'intégration des processus et des solutions, y compris l'automatisation à commande numérique pour répondre aux besoins de fabrication complexes. Les solutions complètes clés en main : Mill Powder Tech propose un système complet clé en main qui améliore à la fois la qualité et la productivité, en éliminant la complexité de la gestion de plusieurs fournisseurs et en garantissant une mise en œuvre fluide.

Un partenaire clé dans le monde entier

Les milieux d'affaires taïwanais ont plusieurs avantages à offrir :

Capacités technologiques : une R&D solide et des technologies brevetées et exclusives

: une R&D solide et des technologies brevetées et exclusives Dignes de confiance et fiables : très sensibles à la protection de la propriété intellectuelle des partenaires et diligents à cet égard

: très sensibles à la protection de la propriété intellectuelle des partenaires et diligents à cet égard Centrés sur le client : flexibilité et adaptation aux besoins spécifiques

: flexibilité et adaptation aux besoins spécifiques ESG : adoption du développement durable dans les opérations et les chaînes d'approvisionnement

adoption du développement durable dans les opérations et les chaînes d'approvisionnement Compatibles avec les efforts de « friendshoring » : avec des opérations et des réseaux localisés dans le monde entier afin d'assurer la continuité des activités

Permettre aux acheteurs internationaux d'accéder au meilleur de Taïwan

Lorsqu'elles recherchent un fournisseur ou un partenaire à l'étranger, les entreprises rencontrent souvent des difficultés pour trouver une société digne de confiance et fiable, et la communication peut ensuite poser des problèmes supplémentaires. Afin d'accélérer ce processus et de favoriser les synergies, TAITRA sert de ressource et facilite la collaboration avec les startups et les entreprises les plus uniques et les plus avant-gardistes de l'île.

L'organisation résout les problèmes des acheteurs internationaux grâce aux services suivants :

Vérification préalable de la fiabilité et du sérieux des entreprises

Simplification des communications et succès des relations

Pour s'assurer que les acheteurs collaborent avec des entreprises dont l'intégrité est confirmée, TAITRA a mis en place des services en temps réel et sans frontières grâce à un réseau commercial complet de plus de 60 bureaux à l'étranger situés dans plus de 40 pays à travers le monde. L'organisation a également conclu des accords de coopération avec plus de 500 organisations sœurs liées au commerce international.

