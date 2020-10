Les experts de l'OMS saluent Arawana comme une huile de l'ère des 5G et recommandent la consommation d'huiles de cuisson sans gras trans

L'OMS estime que chaque année, la consommation de graisses trans entraîne plus de 500 000 décès causés par des maladies cardiovasculaires. Le professeur Jennifer Coates, expert de l'OMS, a expliqué lors du Forum que plus de 40 000 Chinois pour 1 million de personnes sont menacés par l'ingestion d'acides gras trans (AGT).

Selon le rapport « Risk Assessment of Dietary Trans-Fatty Acids Intake in the Chinese Population » (Évaluation des risques de la consommation d'acides gras trans chez la population chinoise) publié en 2012, environ la moitié de l'apport en AGT des Chinois dans les grandes villes provient des huiles de cuisson.

Sur cette base, le groupe Yihai Kerry a investi plus de 200 millions de yuans dans la recherche systématique et complète sur la technologie de traitement écologique, en tenant compte de la précision et de la modération, et l'a accélérée pour l'appliquer à l'industrie, lançant ainsi l'ère des huiles végétales sans gras trans Arawana Sunshine Zero. Jusqu'à présent, Arawana Sunshine a commercialisé de l'huile de maïs, de l'huile de tournesol, de l'huile de canola et de l'huile de soja sous la marque Sunshine.

Le professeur Walter Willett de l'université de Harvard a déclaré : « Les huiles végétales sans gras trans Arawana Sunshine aident la Chine à contrôler l'ingestion d'AGT à la source, évitant ainsi les risques sanitaires posés par les AGT à 1,4 milliard de personnes. »

Aujourd'hui, Arawana poursuit une nouvelle voie internationale avec ses huiles végétales sans gras trans Sunshine Zero, en cherchant à mettre en œuvre le paquet d'actions REPLACE et à offrir davantage de possibilités de repas aux Chinois.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1320080/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1320081/2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1320082/3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1320083/4.jpg

SOURCE Yihai Kerry Group