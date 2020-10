SHANGHAI, 27. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 24. Oktober fand in Shanghai das Internationale Forum für Zero Trans-Fat Oil (transfettfreies Öl) statt, das von der Fettzweigstelle des chinesischen Getreide- und Ölverbandes und der Yihai Kerry Group organisiert und vom Ölversorger Arawana Sunshine mitorganisiert wurde. Dies war die Reaktion des chinesischen Lebensmittelsektors auf das REPLACE-Aktionspaket der WHO. Das Aufkommen von transfettfreien Speiseölen deutet darauf hin, dass China kurz vor dem Eintritt in die 5G-Öl-Ära steht.