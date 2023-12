Les festivals dynamiques d'Hô Chi Minh-Ville en 2024 : une célébration de la culture et de la tradition

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 25 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Hô Chi Minh-Ville, une métropole dynamique du Vietnam, est réputée pour son riche patrimoine culturel et ses festivals animés. En 2024, la ville accueillera une série d'événements et de festivals captivants qui mettront en valeur ses traditions uniques et attireront des visiteurs nationaux et internationaux.

L'un des principaux festivals est le Festival du Têt, prévu du 18 au 21 janvier 2024. Ce festival célèbre le Nouvel An lunaire traditionnel, connu sous le nom de Têt, et propose des activités culturelles communautaires, des expositions, des démonstrations de cuisine et des expositions d'art. Il sert de plateforme pour promouvoir les valeurs culturelles uniques du peuple vietnamien et offre aux visiteurs la possibilité de vivre l'ambiance festive du Têt.

Le 10e festival Ao Dai d'Hô Chi Minh-Ville qui aura lieu du 1er au 31 mars 2024, rend hommage au costume traditionnel des femmes vietnamiennes, l'Ao Dai. Ce festival met en valeur l'identité culturelle et la beauté de l'Ao Dai par le biais d'activités culturelles et spirituelles. Il est devenu un produit touristique et culturel annuel, attirant des touristes nationaux et étrangers dans la ville.

Du 4 au 7 avril 2024 aura lieu le 20e Festival du Tourisme d'Hô Chi Minh-Ville. Cet événement vise à stimuler les activités touristiques, à augmenter les revenus et à favoriser les liens entre les consommateurs de tourisme et les entreprises. Il propose des spectacles captivants et une foire de stimulation du tourisme avec de nombreux stands présentant le tourisme et les délices culinaires.

En juin 2024, la ville accueillera le 2e Festival de la rivière, promouvant le produit touristique fluvial de longue date associé à la vie spirituelle du peuple sud-vietnamien. Ce festival mettra en valeur le potentiel du tourisme fluvial et son rôle dans l'industrie touristique future de la ville.

La 18e exposition internationale de tourisme d'Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2024) est prévue du 5 au 7 septembre 2024. Reconnu par cinq pays de la sous-région du Mékong, l'événement vise à renforcer la dynamique de l'offre et de la demande en favorisant les connexions entre les entreprises de voyage et de tourisme. L'ITE HCMC est le seul salon international du voyage au Vietnam avec le programme des acheteurs internationaux, offrant des opportunités aux entreprises touristiques internationales qui cherchent à étendre leur marché, à faire venir des touristes au Vietnam et à explorer la sous-région du Mékong.

En décembre 2024, aura lieu la 4e Semaine du tourisme d'Hô Chi Minh-Ville. Cet événement d'une semaine propose diverses activités touristiques, sportives et musicales, ainsi que des programmes promotionnels et des incitations au shopping. Il vise à promouvoir l'image de la ville, son identité culturelle, ses services touristiques et ses délices culinaires auprès des résidents et des visiteurs.

Pour conclure l'année, le 7e marathon international Techcombank d'Hô Chi Minh-Ville se tiendra dans le cadre de la semaine du tourisme. Ce marathon ne se contente pas de promouvoir un mode de vie sain, il permet également aux participants de découvrir et de mettre en valeur la beauté des sites d'Hô Chi Minh-Ville.

Ces festivals offrent une expérience immersive de la culture et de l'atmosphère vibrante de la ville, donnant l'occasion de créer des souvenirs durables et de célébrer l'esprit unique d'Hô Chi Minh-Ville.

