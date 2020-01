Les festivités et la conférence annuelles de Tao Beauty & Cosmetics Chamber of Commerce se concentrent sur la co-création et le développement sans frontières

« Grâce à une coopération avec des prestataires de services, des plateformes de vente au détail, des sociétés multicanal, des célébrités, des marques et des agents, et à une solution qui intègre les installations, les ressources de R & D et les capitaux tout en facilitant la collaboration entre les acteurs de l'industrie et les gouvernements, TBCCC prévoit de simplifier et de polariser les affaires en 2020 en connectant efficacement chaque acteur de la chaîne industrielle avec les ressources dont il a besoin. », a déclaré Jian Weiqing, le président de TBCCC, lors de son discours d'inauguration de la conférence le 4 janvier, « TBCCC prévoit également de faire bénéficier ses pairs du monde entier des dernières informations, technologies et expertises liées au marché chinois de la beauté et des cosmétiques tout en apportant des ressources de premier ordre en provenance de l'étranger au marché intérieur grâce à sa participation à des événements d'échange multinationaux. »

TBCCC a notamment lancé en mai 2019, à l'occasion du dixième anniversaire de la création de la chambre, l'application TBCCC qui offre aux praticiens de l'industrie un éventail de services à guichet unique, y compris la connexion aux ressources, des informations de première main et des formations liées à l'industrie.

Le salon des marques de cette année a atteint un nouveau record avec plus de 20 000 visiteurs

Plus de 1 000 marques de beauté et de cosmétiques du monde entier ont présenté plus de 5 000 produits au salon des marques de TBCCC, qui s'est tenu du 5 au 6 janvier et a attiré des centaines de milliers de détaillants omnicanaux à la recherche de nouvelles opportunités commerciales.

Plus de 90 % des marques participantes ont lancé des produits inédits lors du salon. L'événement est appelé à attirer l'attention, à être valorisé par un nombre croissant de marques de beauté et de cosmétiques chinoises et internationales, et à servir de plate-forme initiale leur permettant de pénétrer le marché chinois et d'entrer en contact avec des détaillants chinois en ligne dans un segment de marché offrant de nombreuses opportunités de croissance.

