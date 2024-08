Les fusions et acquisitions transfrontalières explosent en Europe : L'Allemagne, la France et l'Italie mènent la danse, selon Translink

BERLIN, PARIS et ROME, 6 août 2024 /PRNewswire/ -- Dans le monde post-pandémique, les entreprises se concentrent sur les transactions transfrontalières à des fins d'expansion, de diversification et d'atténuation des risques géographique. De 2003 à 2023, les opérations transfrontalières ont représenté 40 % du total des opérations de fusions et d'acquisitions en Europe, avec un rebond rapide après la pandémie COVID-19. Translink Corporate Finance Les associés Dr. Tillmann Bronner, Christian Fest (Allemagne), Marc Irisson (France), et Matteo Paggi (Italie) soulignent les tendances et les orientations stratégiques sur les principaux marchés européens.

Allemagne : Une plaque tournante pour les acquisitions stratégiques

L'Allemagne est un acteur majeur des opérations de fusions et acquisitions transfrontalières, en raison de sa base industrielle et de sa localisation stratégique. Les entreprises procèdent à des acquisitions pour améliorer leur technologie et étendre leur présence sur le marché, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'ingénierie. Cependant, Bronner et Fest affirment qu'il est nécessaire de respecter scrupuleusement les règles pour naviguer dans ce paysage réglementaire complexe.

La culture du Mittelstand, caractérisée par des entreprises familiales de taille moyenne, influence fortement les stratégies de fusions et d'acquisitions. Les cibles attrayantes ne manquent pas, mais les transactions nécessitent une approche sur-mesure. Le leadership de l'Allemagne en matière d'automatisation, de technologies de production et d'investissements ESG stimule son écosystème de start-up et attire les investisseurs.

France : Les fusions et acquisitions au service de l'innovation

En France, les fusions-acquisitions transfrontalières sont portées par l'innovation et la transformation numérique. Irisson note que les entreprises françaises utilisent les acquisitions pour intégrer des technologies de pointe. "La France reste un pôle d'innovation, avec une main-d'œuvre hautement qualifiée et un environnement fiscal efficace pour les entreprises technologiques", explique-t-il.

Les entreprises technologiques françaises, qui s'appuient sur l'excellence de leur ingénierie et sur des ressources humaines solides, ont fait leurs preuves sur les marchés mondiaux. La position stratégique du pays en Europe et son environnement fiscal favorable attirent d'importants investissements étrangers. Les considérations ESG font désormais partie intégrante des opérations de fusions et d'acquisitions.

Italie : Diversification et atténuation des risques

Les entreprises italiennes s'engagent de plus en plus dans des fusions et acquisitions transfrontalières afin de diversifier leur production et d'atténuer les risques. Matteo Paggi explique que les entreprises italiennes visent des acquisitions en Europe de l'Est et de l'Ouest, en particulier en Allemagne, en France et en Espagne, à des fins de diversification. Le marché américain est également attrayant. "Les acquisitions en Europe sont relativement faciles en raison des similitudes culturelles et des avantages logistiques ; le marché américain présente des défis uniques", déclare M. Paggi.

L'importante activité de fusions et acquisitions dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement en Italie est motivée par le besoin d'innovation et de durabilité. Le secteur de l'alimentation et des boissons est également actif, les grandes entreprises cherchant à réaliser des acquisitions pour étendre leur présence sur le marché. Les petites et moyennes entreprises sont confrontées à des difficultés pour développer et maintenir des spécialités régionales, la préparation de la succession et l'intégration de la marque étant des questions cruciales.

À mesure que ces marchés évoluent, les fusions et acquisitions transfrontalières resteront cruciales pour la croissance et la compétitivité. Avec plus de cinq décennies d'expérience, les banquiers d'affaires de Translink sont prêts à aider leurs clients à mener à bien ces transactions.

