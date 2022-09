Les Global Thought Leaders mènent la charge vers un monde transformé

Dans un monde fracturé, le leadership vient des personnes suffisamment courageuses pour façonner l'avenir. TBD Media Group présente ces leaders ambitieux à la communauté mondiale

LONDRES, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ --Le monde change et les entreprises sont à l'origine de ce changement.

Les entreprises peuvent être une force pour le bien social et environnemental. Grâce à TBD Media Group, les Global Thought Leaders partagent leurs grandes idées avec le monde entier. Les entreprises réussiront mieux si elles établissent des liens avec les gens d'une manière plus significative et plus humaine et si elles établissent des relations fondées sur la confiance et la pertinence. Pour ce faire, les entreprises doivent être transparentes sur qui elles sont et ce qu'elles défendent.

Global Thought Leaders, une campagne de la célèbre société de production TBD Media Group , présente les idées des hommes d'affaires les plus innovants du monde, examine leur motivation et se penche sur l'avenir qu'ils créent.

TBD Media Group, qui a la réputation de trouver et de raconter les histoires des entreprises les plus influentes du monde, met en lumière les façons dont les Global Thought Leaders sont à l'origine du changement par la technologie et l'innovation.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group a déclaré :

« Le vrai pouvoir dans le monde n'est pas entre les mains des politiciens : il appartient à ceux qui font réellement avancer les choses et utilisent les leviers à leur disposition pour faire une différence. Au sein de Global Thought Leaders, nous avons élaboré une campagne visant à mettre en valeur ces personnes. Nous découvrons quelle est leur vision, comment ils y parviendront et quels avantages en découleront. »

La série documentaire Global Thought Leaders fournira des informations précieuses sur la manière dont les entreprises d'aujourd'hui agissent pour façonner l'avenir de la planète.

Entreprises présentées dans ce lancement :

DeLaval

Proteon Pharmaceuticals

American Aquafarms

Zanaco Bank

Viewmind

Algalif Iceland

Ledidi

Sunpower Renewables

Ambu

Pour en savoir plus sur la campagne Global Thought Leaders, consultez https://www.globalthoughtleaders.org/

À propos de TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international, axé sur les objectifs, qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leur marque de manière humaine et directe Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.tbdmediagroup.com/ .

