Globale Vordenker sind die Vorreiter einer veränderten Welt

LONDON, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Welt verändert sich, und die Unternehmen stehen hinter dieser Veränderung.

Unternehmen können eine Kraft für soziale und ökologische Belange sein. Über die TBD Media Group teilen Global Thought Leaders großartige Ideen mit der ganzen Welt. Unternehmen werden erfolgreicher sein, wenn sie mit den Menschen auf eine bedeutungsvollere, menschlichere Weise in Kontakt treten und Beziehungen aufbauen, die auf Vertrauen und Relevanz beruhen. Um dies zu erreichen, müssen die Unternehmen transparent machen, wer sie sind und wofür sie stehen.

In a fractured world, leadership is coming from the people brave enough to shape the future. TBD Media Group introduces these ambitious leaders to the global community.

Global Thought Leaders, eine Kampagne der renommierten Produktionsfirma TBD Media Group stellt die Ideen der innovativsten Köpfe der Welt vor, untersucht ihre Motivation und wirft einen Blick auf die Zukunft, die sie gestalten.

Die TBD Media Group, die dafür bekannt ist, die Geschichten der einflussreichsten Unternehmen der Welt aufzuspüren und zu erzählen, beleuchtet die Art und Weise, wie Global Thought Leaders den Wandel durch Technologie und Innovation vorantreiben.

Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, betont:

„Die wirkliche Macht in der Welt liegt nicht in den Händen von Politikern: Sie gehört denjenigen, die tatsächlich etwas bewirken und die ihnen zur Verfügung stehenden Hebel nutzen, um etwas zu verändern. Mit Global Thought Leaders haben wir eine Kampagne ins Leben gerufen, die diese Personen in den Mittelpunkt stellt. Wir finden heraus, welche Vision sie haben, wie sie diese erreichen wollen und welche Vorteile sich daraus für uns ergeben."

Die Dokumentarserie Global Thought Leaders bietet wertvolle Einblicke in die Maßnahmen, die die Unternehmen von heute ergreifen, um die Zukunft unseres Planeten zu gestalten.

Unternehmen, die an dieser Veröffentlichung beteiligt waren:

DeLaval

Proteon Pharmaceuticals

American Aquafarms

Zanaco Bank

Viewmind

Algalif Island

Ledidi

Sunpower Renewables

Ambu

Weitere Informationen über die Global Thought Leaders-Kampagne finden Sie hier https://www.globalthoughtleaders.org/

Informationen zur TBD Media Group:

Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, die Geschichte ihrer Marken auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.

