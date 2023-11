Les Hakkas du monde entier se réunissent à Longnan pour découvrir le charme de « la capitale des villages fortifiés et la ville des montagnes et des eaux »

LONGNAN, Chine, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 7 novembre, la 32e Conférence mondiale des Hakkas (ci-après dénommée « la WHC ») s'est ouverte dans la ville de Longnan, considérée comme la « porte sud de la province du Jiangxi ». Sur le thème « Les Hakkas des cinq continents et des quatre mers partagent le même dialecte et le même mal du pays », quelque 2 500 invités de plus de 200 communautés hakkas (y compris les groupes hakkas d'outre-mer), des représentants du peuple Hakka et des entrepreneurs de renom se sont réunis à Longnan pour célébrer ensemble la fête culturelle.

The Opening Ceremony of the 32nd World Hakka Conference Longnan World Hakka Folk Culture City has opened to visitors.

La Conférence mondiale des Hakkas est l'un des événements chinois les plus influents au monde. Depuis la première Conférence mondiale des Hakkas en 1971, cet événement traditionnel a connu 52 années d'existence.

À l'occasion de cette WHC, la ville de Longnan dans la province du Jiangxi a organisé un certain nombre d'activités et de projets culturels présentant de fortes caractéristiques hakkas, permettant ainsi aux Hakkas de venir à la recherche de leurs racines, vénérer des ancêtres, voyager, échanger et coopérer, et promouvoir davantage l'esprit hakka et la culture hakka.

Ces dernières années, Longnan s'est concentrée sur l'objectif « deux fois cent et deux fois mille », s'efforçant d'intégrer le classement parmi les 100 premières zones de développement économique nationales, les 100 premières en termes de compétitivité des investissements nationaux, une taxe industrielle par habitant de plus de 1 000 dollars américains, et le premier revenu industriel du parc supérieur à 100 milliards de yuans. Elle a mis en place de nombreux projets, accordé une grande attention à la promotion de l'investissement et favorisé le développement industriel, en maintenant le taux de croissance des principaux indicateurs économiques de Longnan dans la « première phalange » de Ganzhou, selon le Bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Ganzhou.

Lors de la cérémonie d'ouverture, des moyens scientifiques et technologiques sont utilisés pour présenter diverses formes d'art. Le chant, la danse, les coutumes folkloriques, l'interaction d'images multimédias, la musique hakka, le patrimoine culturel immatériel hakka et d'autres techniques d'expression ont été intégrés pour raconter la glorieuse épopée du peuple Hakka, proposant au public une fête culturelle audiovisuelle bouleversante.

Légende : Cérémonie d'ouverture de la 32e Conférence mondiale des Hakkas

Légende : La ville mondiale de la culture populaire hakka a ouvert ses portes aux visiteurs.

