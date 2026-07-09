Les IA n'oublient rien : la mémoire des machines redessine la réputation du CAC 40

Pour la deuxième édition de leur Baromètre IA Réputation du CAC 40, Trickstr et Vectors ont posé 39 800 questions à quatre IA génératives. Premier enseignement : l'image qu'elles renvoient d'une entreprise dépend moins de sa performance réelle que de la proximité sémantique entre la question posée et les contenus déjà disponibles. Cette image est souvent figée sur les années passées. Au classement général, Schneider Electric (86,9/100) devance L'Oréal (85,5) et Safran (85,2).

PARIS, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Vectors et Trickstr publient la deuxième édition de ce baromètre, première mesure à grande échelle de la façon dont les grands modèles d'IA générative évaluent les entreprises françaises. L'enjeu est devenu central depuis que ChatGPT a dépassé le milliard d'utilisateurs actifs mensuels.

Et les IA vivent dans le passé

Un modèle de langage ne retient ni la source la plus fiable, ni la plus récente : il mobilise celle qui répond le plus directement à la question posée. Conséquence, un article publié il y a dix ans peut peser plus lourd qu'un communiqué récent, et une page corporate oubliée continue de façonner la perception d'une entreprise pendant des années. La cartographie dressée par les IA reste ainsi largement figée sur la période 2020-2024, celle de leurs données d'entraînement : plusieurs grands groupes y sont encore associés à des dirigeants qui les ont quittés, et d'anciennes controverses y resurgissent. L'image n'est plus seulement ce que l'on dit aujourd'hui, mais ce que les machines ont retenu hier. L'enjeu pour les entreprises est donc de générer suffisamment de contenu aujourd'hui pour émerger dans les IA demain.

Schneider Electric en tête et la revanche du luxe

Au classement général, Schneider Electric (86,9/100) devance L'Oréal (85,5) et Safran (85,2) ; Air Liquide et Publicis Groupe (83,8) complètent le top 5. Les entreprises de tête partagent un leadership incontestable sur leur segment, un discours de preuve plutôt que déclaratif et une gouvernance stable, autant de contenus qui répondent clairement aux requêtes des IA. Le mouvement le plus net de l'édition est la revanche du luxe, qui signe les plus fortes progressions par rapport à la première édition ; à l'inverse, les reculs tiennent surtout à des ruptures de gouvernance ou à des signaux financiers négatifs, que les modèles lisent comme des fins de cycle.

Notoriété, réputation, dirigeants : des classements qui divergent

Être connu ne garantit pas d'être bien jugé : des groupes très médiatisés se classent loin en réputation, quand des « champions cachés » excellent sans être cités spontanément. Les IA évoquent même, aux côtés du CAC 40, des entreprises qui n'en font pas partie, comme Mistral, Doctolib ou EDF. Côté dirigeants, la moitié des mentions se concentrent sur cinq patrons seulement, et la figure de tête n'est pas la première fortune de France mais Jean-Pascal Tricoire (Schneider Electric), salué par les modèles pour un leadership de fond.

Un corpus concentré et une sélection opaque

Sur 572 796 citations analysées (vingt-cinq fois plus qu'en 2025), 31 % proviennent des sites des entreprises, 20 % des médias et 15 % des agrégateurs. Derrière cette moyenne, de fortes asymétries : une grande agence de presse internationale pèse sur six des neuf critères, et une plateforme d'avis de salariés concentre à elle seule 82 % des sources de la marque employeur, débordant jusque sur la gouvernance ou la qualité des produits. Quant à la RSE, sur laquelle toutes les entreprises communiquent de façon très proche, elle ne différencie plus personne et ne peut guère que sanctionner les incohérences. Ce que l'IA dit d'une marque n'est donc pas neutre : c'est le reflet d'une sélection opaque, qu'il faut comprendre pour agir.

Anticiper les prompts, le prochain actif stratégique

Si l'IA puise dans l'existant ce qui répond le mieux à une question, la prochaine arme consiste à savoir quels prompts seront formulés et à s'assurer que les bons contenus y répondent déjà : c'est la logique des requêtes Google, transposée à la fabrication de l'opinion. L'enjeu est réel : selon l'étude Terra Nova sur l'IA et le vote (2026), 31 % des utilisateurs d'IA déclarent avoir changé d'avis grâce à elle. Si c'est vrai pour les élections, ce l'est aussi pour les marques.

« Ce baromètre ne mesure pas ce que les entreprises disent d'elles-mêmes, mais ce que les IA retiennent et répètent chaque jour à des millions d'utilisateurs : souvent une image figée. La bonne nouvelle, c'est que cette mémoire se travaille, c'est ce qu'on appelle désormais le GEO (Generative Engine Optimization), et les entreprises qui l'ont compris prennent une longueur d'avance. »

Jérémie Noël, directeur général de Vectors

MÉTHODOLOGIE

Le Baromètre IA Réputation du CAC 40 repose sur 39 800 questions structurées administrées à quatre modèles d'IA générative : ChatGPT (GPT-5.5), Grok 4, Gemini 3.5 Flash et Claude Haiku 4.5. Les questions couvrent neuf dimensions de la réputation corporate : vision stratégique, produits et services, innovation, marque employeur, performance financière, RSE, capital de marque, gouvernance et adoption de l'IA. Chaque réponse a fait l'objet d'un scoring normalisé sur 100, et 572 796 citations de sources ont été extraites et catégorisées. Les hallucinations et informations datées ont été volontairement conservées : elles font partie intégrante de la perception générée par les IA.

À propos de Vectors

Vectors est une agence de communication indépendante, stratégique, technologique et créative. Vectors accompagne dirigeants et marques sur l'ensemble de leurs enjeux de communication stratégique en France comme à l'international afin de les rendre audibles et influentes auprès de leurs parties prenantes. Vectors compte 30% du CAC 40 parmi ses clients. Fidèle à son ADN, l'agence se réinvente pour l'ère de l'IA en mettant en place des solutions innovantes pour la gestion de l'image dans les LLMs (IA réputation).

https://vectors-group.com/

À propos de Trickstr

Du bruit à la puissance. Trickstr est un acteur technologique spécialisé dans les solutions Data et IA permettant aux organisations d'accélérer leur communication stratégique. La data permet de comprendre les parties prenantes comme jamais auparavant, Trickstr transforme cette compréhension en action. Avec Trickstr les décideurs comprennent mieux et plus vite, ils décident et agissent donc mieux et plus vite pour gagner.

https://trickstr.ai/

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