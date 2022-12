Les industries du coton de quatre pays se rencontrent lors de la 5e Conférence méditerranéenne sur les routes du coton, parrainée par EUCOTTON

L'un des principaux événements sectoriels pour l'industrie européenne du coton s'est déroulé à Thessalonique (Grèce), rassemblant de grandes marques de détail européennes

Après le succès de la 36e Conférence internationale sur le coton à Brême, ce nouvel événement était également coparrainé par EUCOTTON

THESSALONIKI, Grèce, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Faisant partie des matériaux les plus estimés au monde, le coton européen est apprécié pour sa qualité. En outre, il provient de graines non OGM et ses techniques de production sont mises en œuvre conformément aux directives et règlements de l'UE, avec un accent particulier sur la durabilité. Le 24 novembre, des représentants des différents niveaux de la chaîne du coton européen ont eu l'occasion de partager cette réussite avec leurs collègues des pays participants, lors de la 5e édition des Routes méditerranéennes du coton, une conférence de haut niveau qui s'est tenue à Thessalonique (Grèce). L'événement consacré à l'industrie était coparrainé par EUCOTTON, la campagne de promotion mise en œuvre par l'Alliance européenne du coton (ECA) et cofinancée par l'Union européenne.

Dans ses premières interventions, Antonios Siarkos, président de l'ECA, a souligné que « l'initiative EUCOTTON incarne les caractéristiques identitaires et les particularités du coton produit en Europe, en mettant l'accent sur sa haute valeur environnementale et sociale ». D'autres figures d'autorité ont participé à l'ouverture, notamment Tim North, premier vice-président de l'Association internationale du coton (AIC), et le ministre grec de la Macédoine et de la Thrace, M. Stavros Kalafatis.

Le programme s'est poursuivi par des rapports nationaux et des discussions sur différentes questions ayant un impact sur le secteur. Un espace pour la présentation d'EUCOTTON était également prévu. La conférence était présentée par Ioulia Drosinou, de l'Alliance européenne du coton, qui a souligné que « EUCOTTON est une approche systématique pour communiquer les valeurs identitaires d'un secteur qui travaille efficacement et qui cherche à améliorer constamment ses performances. Notre vision est de travailler en étroite collaboration avec la chaîne textile ».

Plus tôt le 24, plus de 50 représentants des secteurs européens du coton et du textile ont participé au groupe de travail d'EUCOTTON qui s'est tenu au Musée de la culture byzantine. Ces événements font suite à la 36e Conférence internationale sur le coton de Brême, également parrainée par EUCOTTON.

À PROPOS DE L'ALLIANCE EUROPÉENNE DU COTON

EUCOTTON est une ambitieuse campagne de promotion lancée par l'ECA qui vise à accroître la reconnaissance du coton européen, en mettant particulièrement l'accent sur sa qualité et sa durabilité.

L'Alliance européenne du coton (ECA) est une association de niveau européen formée par la collaboration active des producteurs de coton et des associations industrielles des pays producteurs européens.

