Les influenceurs français sont invités à savourer des délices authentiques et riches en épices à l'occasion de l'événement "A Taste of Indonesia".

PARIS, 8 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le ministère indonésien du Tourisme invite les influenceurs français à savourer des plats authentiques et riches en épices au Djakarta Bali Restaurant le 10 décembre 2024. Un goût d'Indonésie célèbre le riche patrimoine culinaire du pays et ses épices de renommée mondiale dans le cadre de la campagne "Indonesia Spice Up the World" (ISUTW). L'événement encourage également le public français à participer au concours "Spice Up Your Trip" pour avoir une chance de gagner une escapade inoubliable dans le paradis à couper le souffle de Labuan Bajo.

Calling French Influencers to Savor Authentic, Spice-Rich Delicacies at A Taste of Indonesia Event

Un goût d'Indonésie à Paris

Les participants découvriront l'art des plats indonésiens emblématiques préparés par le chef du Djakarta Bali. Les participants pourront déguster un dîner composé de plats délectables préparés avec d'authentiques épices indonésiennes. Le menu comprend

Gado-Gado : Un mélange vibrant de légumes, de tofu et d'œufs durs, nappé d'une savoureuse sauce aux cacahuètes.

Soto Ayam : Une soupe de poulet réconfortante avec des nouilles en verre et des légumes frais.

: Une soupe de poulet réconfortante avec des nouilles en verre et des légumes frais. Nasi Goreng : Le riz frit bien aimé des Indonésiens, un aliment de base pour toutes les occasions.

Sate Ayam : Brochette de poulet grillé à la perfection, servie avec une sauce crémeuse aux cacahuètes.

Rendang : Un plat de bœuf caramélisé cuit lentement et débordant de saveurs audacieuses.

Titus Haridjati, directeur de la communication marketing (), a expliqué que le ministère du tourisme souhaitait sensibiliser les touristes étrangers à la cuisine indonésienne et aux produits culinaires indonésiens et les inspirer. Ce programme peut également constituer un effort pour augmenter le nombre de touristes étrangers visitant l'Indonésie.

"La gastronomie peut être l'une des attractions pour les touristes qui visitent l'Indonésie. C'est pourquoi nous devons promouvoir la cuisine indonésienne par le biais de différents canaux, y compris les rassemblements d'influenceurs et l'amplification des médias numériques. Nous espérons également que les événements organisés dans plusieurs pays augmenteront l'engagement sur les médias sociaux de Wonderful Indonesia grâce à des concours en ligne dotés de prix attrayants."

Concours en ligne "Ajoutez du piquant à votre voyage

Cet événement est l'occasion pour les citoyens français de gagner une aventure de cinq jours à Labuan Bajo, situé dans la province indonésienne de Nusa Tenggara Est. Le prix comprend les billets d'avion aller-retour et l'hébergement sur l'île.

Pour participer au concours et pour plus d'informations, visitez le compte Instagram @WonderfulIndonesia .

Les paysages pittoresques de la province figurent également dans le film Women from Rote Island , la candidature officielle de l'Indonésie à la 97e édition de l'Academy Award du meilleur film international.

L'Indonésie met du piment dans le monde

En tant que "mère des épices", l'Indonésie abrite certains des ingrédients les plus recherchés au monde, notamment le poivre, la noix de muscade, le clou de girofle, le gingembre, la cannelle et la vanille. L'initiative de gastrodiplomatie de l'ISUTW vise à porter les exportations mondiales d'épices indonésiennes à 2 millions d'USD et à créer 4 000 restaurants indonésiens dans le monde.

En décembre, la campagne ISUTW organise des événements dans toute l'Europe. Après les étapes réussies d'Amsterdam le 5 décembre, les événements de Paris et de Londres le 10 décembre marqueront la dernière étape de cette tournée culinaire.

Pour en savoir plus sur la campagne Indonesia Spice Up the World, visitez le site : https://l.ead.me/bfaM3p .

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter Titus Haridjati, directeur de la communication marketing du ministère indonésien du tourisme, à l'adresse suivante : [email protected] . .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575820/IGS_ISUTW_with_text.jpg