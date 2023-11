Les innovations de Huawei dans le domaine des TIC : un atout pour le potentiel numérique de l'Europe

PARIS, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Huawei prévoit que ses innovations de pointe en matière de TIC permettront aux industries de toute l'Europe de réaliser rapidement une transformation écologique et numérique, a indiqué l'entreprise lors de la deuxième journée du salon HUAWEI CONNECT 2023 à Paris.

Les innovations en matière de TIC facilitent la transformation numérique dans toutes les industries

Yang Chaobin, membre du conseil d'administration de Huawei et président de ICT Products and Solutions, a souligné la manière dont les innovations en matière de TIC ont transformé toutes les industries, l'économie numérique devenant aujourd'hui un nouveau moteur de la croissance économique. Après une décennie de progrès rapides, la transformation numérique joue désormais un rôle économique central et devrait représenter plus de 54 % du PIB des pays développés d'ici à 2026, améliorant ainsi considérablement la productivité.

« La deuxième vague de numérisation industrielle est en cours, notamment dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, etc. L'Europe dispose d'un avantage concurrentiel dans ces industries et est bien placée pour ouvrir de nouvelles perspectives », a déclaré M. Yang.

M. Yang a ajouté que Huawei continuerait à innover dans le domaine des TIC et « entrerait à grands pas dans l'ère de la 5.5G » pour satisfaire aux principales exigences de la numérisation industrielle au cours des 5 à 10 prochaines années. « La transformation numérique des industries crée à la fois des opportunités et des défis. Huawei s'engage à développer des produits et des solutions TIC innovants pour l'ère de la 5.5G. Ces produits présentent une architecture simplifiée, une qualité supérieure et une excellente expérience utilisateur pour les centres de données, les réseaux étendus, les campus, les PME et d'autres scénarios ».

Au cours de l'événement, M. Yang a également présenté les produits et solutions TIC innovants de Huawei pour favoriser la numérisation industrielle en Europe, tels que la solution intelligente 10GE IP+POL pour les campus, HUAWEI eKit, et les DC du futur.

Huawei a été à l'avant-garde des technologies avancées telles que la 5G et la 5.5G pour stimuler la numérisation industrielle. Pour les scénarios tels que les centres de données, les réseaux étendus, les campus et les PME, l'entreprise stimulera la productivité en réalisant des vitesses de 10 gigabits omniprésentes, une latence de l'ordre de la microseconde, un stockage de données agile et fiable pour tous les scénarios.

En conclusion, M. Yang a réitéré l'engagement de Huawei à travailler conjointement avec les industries pour promouvoir la transformation numérique en Europe et faciliter un succès partagé dans un avenir numérique.

Huawei Cloud : Accélérer l'intelligence en Europe, pour l'Europe

Jaqueline Shi, présidente du service mondial de marketing et de vente de Huawei Cloud, a prononcé un discours intitulé « Accélérer l'intelligence avec Huawei Cloud grâce au concept Everything as a Service ». Elle y a déclaré : « Le moment est venu d'accélérer la transformation intelligente. Huawei Cloud s'efforce d'être le cloud privilégié pour cette transformation. Nous sommes prêts à travailler aux côtés de nos clients et partenaires tout au long de leur parcours de transformation. Nous nous efforçons de stimuler l'innovation, d'obtenir un soutien local solide et de permettre à l'écosystème local de se développer « en Europe, pour l'Europe », afin de créer une plus grande valeur et de construire ensemble un avenir plus radieux. »

Fidèle à sa stratégie consistant à mettre en œuvre le concept « Everything as a Service », Huawei Cloud ne cesse d'innover dans les domaines du cloud natif, des bases de données et de l'IA, et a réalisé des percées telles que les modèles Pangu et la base de données cloud distribuée de nouvelle génération, GaussDB.



En Europe, Huawei Cloud fournit des services de cloud dignes de confiance, fiables et stables, protégés par la conformité aux normes de sécurité, la protection de la vie privée et des opérations déterministes. Huawei Cloud contribue aussi activement au développement de l'écosystème local en soutenant les startups locales, en aidant les entreprises chinoises à entrer en Europe et en aidant les entreprises européennes à entrer en Chine, créant ainsi une nouvelle valeur pour les industries et accélérant l'intelligence pour l'Europe.

Des invités tels que Victor Marcais, associé principal TMT chez Roland Berger, Géraud de Chantérac, vice-président senior des grands comptes chez Orange Business et Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ont également pris la parole lors de cet événement.

Cette année, le salon HUAWEI CONNECT 2023 à Paris s'est articulé autour du thème « Accélérer ensemble la transition verte et numérique ». Il a réuni des leaders d'opinion mondiaux, des entrepreneurs du monde des affaires et de la technologie, ainsi que des partenaires de l'écosystème qui ont pu partager leurs points de vue d'experts et leurs stratégies. Ce thème témoigne de la ferme conviction de Huawei que la convergence de la transition verte et de la transition numérique représente deux tendances centrales qui propulsent le développement durable des industries européennes.

