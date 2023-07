Les jeunes de la génération Z à la découverte du dynamisme de la province du Shandong

BEIJING, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le dialogue mondial entre la génération Z et le Shandong, organisé conjointement par le China Daily et le bureau d'information du gouvernement populaire de la province du Shandong, avec 21st Century English Education Media comme co-organisateur, s'est achevé avec succès le 7 juillet à Jinan, la capitale de la province du Shandong. Le forum « Wisdom of Youth Sets Sail » visait à favoriser la compréhension mutuelle et l'apprentissage entre les jeunes de la génération Z grâce à des expériences culturelles et à une communication approfondie.

Global Gen Zer Dialogue with Shandong concluded successfully on July 7 in Jinan city of Shandong province

Au cours de l'événement, neuf jeunes de Chine et de l'étranger ont pris la parole pour partager leurs impressions sur le Shandong et discuter des stratégies à adopter pour partager efficacement les histoires du Shandong avec le reste du monde. Leurs impressions et réflexions étaient basées sur le voyage d'une semaine qu'ils ont effectué dans différentes villes de la province avant l'événement.

Leur voyage a commencé à Weifang, où ils se sont plongés dans le monde captivant de la culture des cerfs-volants et ont constaté les progrès de la science et de la technologie utilisées dans la culture de légumes.

Ils se sont ensuite rendus à Jining, où ils ont eu l'occasion de visiter le temple de Confucius et le manoir de la famille de Kong. C'est là qu'ils ont découvert la vie et les pensées de Confucius, le célèbre philosophe chinois qui a développé la philosophie du confucianisme.

Puis, ils ont mis le cap sur Jinan, leur destination finale. Forte d'une histoire riche et ancrée dans la culture des sources, la ville dispose d'une collection impressionnante de « 72 sources célèbres », dont la source de Baotu et la source des Perles. Tout au long de leur voyage, les participants ont pu approfondir leur compréhension et leur appréciation du patrimoine culturel unique et des merveilles naturelles de ces villes remarquables de la province du Shandong.

Yulia, une étudiante russe qui suit actuellement des cours d'économie à l'université de Tsinghua, a exprimé son étonnement face au soin apporté par la province du Shandong à la préservation des valeurs du confucianisme. Elle a souligné le fait que les enfants de la province apprennent l'importance de l'humilité dès leur plus jeune âge grâce à la citation de Confucius : « deux têtes valent toujours mieux qu'une ». Yulia a également fait remarquer que l'hospitalité chaleureuse de la population locale peut être attribuée à une autre citation de Confucius : « c'est un plaisir d'avoir des amis qui viennent de loin ».

Sherif, entrepreneur égyptien et titulaire d'un MBA, a fait part de ses observations sur les avancées technologiques remarquables dont il a été témoin à Shandong, en particulier dans les domaines du transport et de l'agriculture. Il a félicité la province pour ses infrastructures hautement développées, notamment l'un des réseaux ferroviaires à grande vitesse les plus avancés. En outre, il a souligné l'adoption par Shandong de techniques d'agriculture de précision, telles que l'irrigation intelligente, la surveillance des cultures, les serres intelligentes et l'analyse des données agricoles, qui contribuent à l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité dans le secteur agricole.

« Je pense que l'Égypte devrait s'inspirer du modèle chinois et mieux coopérer à la promotion et à la mise en place d'une agriculture intelligente. Ce serait un partenariat gagnant-gagnant pour l'Égypte et la Chine », a-t-il déclaré.

Le dialogue mondial entre la génération Z et Shandong a également servi de forum parallèle à la conférence mondiale de la jeunesse 2023, qui s'est tenue du 6 au 9 juillet.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151437/image_1.jpg

SOURCE 21st Century English Education Media