Les lauréats des Spendsetter Awards accélèrent les performances de leur entreprise grâce à Coupa

Les Spendsetter Awards récompensent les équipes les plus innovantes, les plus inspirantes et les plus efficaces au monde dans le domaine de la gestion des dépenses d'entreprise.

PARIS, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les attentes des entreprises n'ont jamais été aussi claires : stimuler la productivité, favoriser la croissance et la rentabilité, ainsi qu'améliorer les achats durables. Cette année, les entreprises gagnantes se démarquent grâce à des équipes innovantes qui adoptent pleinement la transformation digitale pour atteindre leurs objectifs et connaître des niveaux de réussite inégalés.

La communauté de Business Spend Management (BSM) Coupa reconnaît ces membres comme des Spendsetters. Et chaque année, Coupa organise les Spendsetter Awards à l'occasion de ses événements annuels Inspire America et Inspire EMEA. Les gagnants de l'année 2023 s'appuient tous sur le BSM pour adopter une façon de travailler plus efficace et plus ciblée.

Après délibération, deux "leaders" remportent le prix de "Spendsetter of the Year" : Le gagnant pour le continent américains est Jaime Robles, Chief Procurement Officer chez Casey's General Stores, et le Spendsetter de l'année pour la région EMEA est attribué à Martin Fog, vice-président, Corporate Procurement, Processes & Digitalisation chez Novo Nordisk.

«Casey's General Stores est engagé dans une démarche de transformation digitale globale et Coupa a été un partenaire de confiance pour notre équipe depuis le début», déclare Jaime Robles. "Nous sommes en mesure d'améliorer les flux de travail des équipes et avons atteint les plus hauts niveaux de performance pour réaliser notre objectif qui vise à rendre l'achat "invisible". Nous prenons des décisions plus intelligentes et plus rapides qui stimulent notre croissance et notre succès.»

« Grâce à Coupa, notre audacieuse et ambitieuse équipe est en mesure de mener à bien notre mission en matière d'achats, afin de soutenir la croissance de l'entreprise », déclare Martin Fog. «Coupa est essentielle à notre transformation digitale car elle nous rend plus efficaces, plus collaboratifs mais aussi plus innovants. L'entreprise nous permet d'atteindre notre objectif qui est d'être source de changement en matière de lutte contre les maladies chroniques graves.»

Autres lauréats de 2023 :

"La Puissance de la Plateforme" : American Airlines , Kantar et TalkDesk sont récompensés pour avoir combiné des technologies puissantes afin de connecter les équipes et atteindre de nouveaux critères de performance et d'objectifs.

"Impact Économique et Social" : Portland General Electric et CBRE sont lauréats pour avoir transformé leurs processus de dépenses afin de promouvoir l'égalité et la durabilité au sein des communautés.

"Des dépenses plus intelligentes" : Priority Ambulance et Finnair ont été récompensés pour avoir tiré parti de l'IA et de l'analyse avancée afin de gagner en efficacité .

"Agilité et Transparence Financière" : Le Hartford Financial Services Group et ESL Gaming ont été récompensés pour avoir créé une meilleure visibilité en matière de trésorerie et de paiements, pour avoir optimisé les liquidités, amélioré les prévisions et avoir pris des décisions financières plus intelligentes.

"Excellence Supply Chain" : Cargill et Syngenta ont été récompensés pour leur agilité, leur capacité à réagir rapidement et à adapter la supply chain dans un contexte de changement constant.

« Les Spendsetters sont des experts qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre et l'utilisation de la plateforme Coupa au sein de leur entreprise. Ils n'hésitent pas à repousser les limites en s'appuyant sur des nouveaux critères de réussite qui leur permet non seulement de fournir de meilleures performances, mais aussi de les accélérer», explique Mark Riggs, Chief Customer Officer, Coupa. « Les réalisations, les success-story et la valeur créée par ces équipes sont les meilleurs que nous ayons jamais vus. Nous sommes impatients de voir ce qu'elles accompliront par la suite ».

A propos de Coupa Software



Coupa est la plateforme cloud de Business Spend Management (BSM) qui unifie les processus à travers les fonctions supply chain, achats et finances. Coupa donne les moyens aux entreprises du monde entier d'optimiser la valeur ajoutée et de transposer leur vision au niveau opérationnel grâce à une meilleure gestion des dépenses.

