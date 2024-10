Les libéraux remportent le scrutin législatif en Ouzbékistan et consolident leur majorité pour faire avancer le programme de réformes

La commission électorale valide un vote libre et équitable et annonce les résultats préliminaires

TACHKENT, Ouzbékistan, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Après un sprint de campagne menant à la première élection législative de l'Ouzbékistan en vertu de la constitution du pays de 2023, les électeurs se sont rendus aux urnes dimanche et ont récompensé le plus grand parti, les Démocrates libéraux, qui ont augmenté leur part à l'Oliy Majlis (le Parlement), passant de 53 à 64 sièges. Leur partenaire de coalition, le Parti démocratique du renouveau national, est passé de 36 à 29 sièges. Cela leur permettra vraisemblablement de maintenir l'accord de coalition actuel, aligné sur le programme de réformes du président Shavkat Mirzoyoyev, qui a remporté son deuxième mandat l'année dernière. Un résumé des résultats préliminaires est présenté ci-dessous :

Parti Pourcentage de voix Sièges par liste de parti Sièges par circonscription Nombre total de sièges Variation depuis la dernière élection Parti libéral démocrate 42,7 % 26 38 64 +11 Parti démocratique du renouveau national 19,3 % 14 15 29 -7 Parti démocratique populaire 14 % 13 7 20 -2 Parti social-démocrate de la justice 13 % 12 9 21 -3 Parti écologique 10,7 % 10 6 16 +1

Le taux de participation a été plus élevé que prévu, atteignant près de 75 % à la fermeture des bureaux de vote, soit plus de 15 millions de suffrages exprimés. La commission électorale centrale a fait état de la présence de plus de 850 observateurs étrangers et internationaux, ainsi que de 55 000 observateurs des partis politiques et de plus de 10 000 observateurs des organes d'auto-administration des citoyens. La commission a également salué le système informatique appelé « E-saylov » (élections électroniques), lancé à la veille des élections, qui a permis la numérisation de nombreuses procédures afin de réduire les obstacles bureaucratiques et d'accroître la transparence.

Le scrutin du weekend a marqué la première fois en Ouzbékistan qu'une élection législative était organisée selon un modèle hybride similaire à celui de l'Allemagne, dans lequel la moitié des 150 sièges sont sélectionnés par un scrutin uninominal à un tour dans les circonscriptions. L'autre moitié des sièges est sélectionnée à la proportionnelle sur la base de listes nationales de partis, pour lesquelles tous les partis participants ont franchi le seuil des 7 %.