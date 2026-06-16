Les livres de l'été : Accusé sans preuve, l'autre visage des affaires de paternité

Héritages : fils de rois ou fils de rien, Olivia Karam, éditions Hermann. Broché, 128 pages, 11 € TTC.

PARIS, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Avec Héritages : Fils de rois ou fils de rien, l'auteure plonge au cœur d'un phénomène aussi ancien que la célébrité elle-même : les revendications en paternité visant des figures publiques.

Quand une personne accuse publiquement une célébrité d'être son père, le récit médiatique installe presque toujours les mêmes rôles : l'enfant courageux en quête de vérité, face au puissant qui se dérobe. Et si, dans bien des cas, ce scénario passait à côté de l'essentiel ? Dans Héritages, Olivia Karam documente un schéma rarement nommé : la revendication de paternité lancée sans preuve, qui frappe un homme public et à laquelle il ne peut presque jamais répondre à armes égales.

Le cas fondateur remonte à 1945. Des tests sanguins établissent que Charlie Chaplin n'est pas le père de l'enfant de Joan Barry ; le jury le condamne pourtant à reconnaître l'enfant, par onze voix contre une. L'affaire dit déjà tout de l'asymétrie qui structure ces dossiers : une accusation suffit à marquer durablement une réputation, là où une preuve contraire, elle, ne l'efface jamais vraiment.

Le livre suit le même fil à travers des affaires retentissantes : Michael Jordan, visé à plusieurs reprises par des accusations finalement écartées ; Salvador Dalí, exhumé en 2017 pour un test ADN qui se révélera négatif ; ou encore cette femme qui se présente comme la fille cachée du roi Hassan II du Maroc et qui tente, sans la moindre preuve, de faire reconnaître une filiation.

« On raconte presque toujours ces affaires du même point de vue : celui de la mère et de l'enfant face à un homme suspect par défaut. J'ai voulu regarder l'autre versant. Une accusation de paternité, même sans aucune preuve, suffit à entacher une réputation, quand le démenti, lui, ne rattrape jamais le soupçon. À l'heure des réseaux sociaux et des tests ADN en ligne, la requête en paternité est devenue une arme, et celui qu'elle vise ne peut presque jamais y répondre à armes égales », explique Olivia Karam.

À la croisée du droit, des médias et de l'intime, Héritages retrace plus d'un siècle d'affaires de requêtes en paternité et leurs conséquences : carrières fragilisées, familles bouleversées, stratégies d'avocats et emballements médiatiques.