Les logiciels cloud destinés au secteur industriel soutiennent l'approche agile et intelligente de la transformation numérique

Dans son nouveau livre blanc, le cabinet Frost & Sullivan révèle pourquoi les logiciels cloud créent une plateforme agile et adaptative, idéale pour les entreprises qui souhaitent se transformer, croître et prospérer dans un environnement industriel particulièrement exigeant.

BRUXELLES, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce ce jour la publication par le cabinet Frost & Sullivan d'un livre blanc qui explique la valeur des logiciels cloud, en particulier dans l'optique de la transformation numérique.

Ce livre blanc étudie les défis et les opportunités sous de multiples perspectives – industrie, clients, technologie et opérations, et explique pourquoi l'agilité et la capacité d'adaptation dans tous les aspects jouent un rôle essentiel face à une adversité croissante et aux multiples perturbations qui touchent le secteur industriel.

Ces entreprises confrontées à ces défis ont besoin d'outils compatibles avec des méthodes de travail hautement flexibles et à cet égard, les logiciels cloud apportent la plus grande valeur opérationnelle.

Dans son étude, Frost & Sullivan met en avant la plateforme de fabrication intelligente Plex, une solution SaaS modulaire et multi-locataires commercialisée par Rockwell Automation et disponible via le cloud public Microsoft Azure. Adaptée aux opérations de toutes dimensions, cette plateforme éprouvée convient aux entreprises qui souhaitent entamer leur transformation numérique.

Selon Sachin Mathur, directeur Logiciels et Systèmes de commande chez Rockwell Automation dans la région EMEA : « L'agilité dans le monde réel va de pair avec l'agilité du le monde numérique. C'est pourquoi les logiciels cloud hautement adaptatifs s'imposent comme la force dominante. La plateforme Plex est l'exemple parfait d'une solution logicielle capable de s'adapter aux besoins précis des entreprises, et de les guider tout au long de leur transformation et au-delà. »

Pour savoir pourquoi et comment tirer parti de la puissance des solutions intelligentes déployées sur le cloud, téléchargez gratuitement le livre blanc Frost & Sullivan en cliquant ici.

