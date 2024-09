Rockwell Automation annonce que le DCS PlantPAx aide la Royal Mint à gérer sa nouvelle installation de récupération des métaux précieux des déchets électroniques à Llantrisant

Après deux ans de conception et de fabrication, la nouvelle usine est désormais opérationnelle et constitue une solide base pour l'expansion de cette installation pour relever les défis mondiaux liés aux déchets électroniques.

MILTON KEYNES, Angleterre, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, est fière de soutenir l'installation de récupération des métaux précieux de la Royal Mint, la Monnaie royale britannique, qui utilise le DCS (système de contrôle distribué) PlantPAx® pour gérer et contrôler le processus d'extraction de l'or.

Le déploiement du DCS PlantPAx® sur le site de la Royal Mint à Llantrisant, au Pays de Galles, est le dernier chapitre en date d'une relation de travail fructueuse de 15 ans entre Rockwell Automation et la Royal Mint. Le système sert à surveiller et contrôler un processus d'extraction chimique qui permet de récupérer l'or des déchets de circuits imprimés. La technologie d'extraction, qui n'existait qu'à l'échelle du laboratoire il y a quelques années, a été mise à l'échelle avec succès et est désormais opérationnelle sur le site de Llantrisant.

" Il est extrêmement stimulant de voir les nouvelles technologies progresser à grands pas comme cela ", a déclaré Phil Hadfield, directeur général de Rockwell Automation pour le Royaume-Uni. " Les déchets électroniques représentant un défi majeur en matière de développement durable dans le monde entier, les technologies de ce type sont essentielles à la réduction du carbone et à la réutilisation des matériaux ".

Selon Statista, les déchets électroniques sont l'un des flux de déchets dont la croissance est la plus rapide au monde. Avec 62 millions de tonnes métriques générées dans le monde en 2022, le volume de matériel électronique mis au rebut a presque doublé depuis 2010. La production de déchets électroniques devrait dépasser les 80 millions de tonnes métriques d'ici 2030, ce qui nécessitera une amélioration des infrastructures de recyclage et de récupération.

Tony Baker, directeur de l'innovation manufacturière à la Royal Mint, a déclaré : " La collaboration fructueuse avec Rockwell Automation et le déploiement de sa solution DCS nous ont permis de démontrer la viabilité technique de la technologie à l'échelle. Cela nous ancre fermement sur la voie de notre objectif de 4 000 tonnes par an, et les discussions sont déjà bien avancées en ce qui concerne l'utilisation des matériaux récupérés, tout comme les plans d'expansion de la technologie ".

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) est un chef de file mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination de nos talents au potentiel de la technologie pour renforcer ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie 29 000 personnes qui relèvent les défis des clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à l'entreprise connectée dans les entreprises industrielles, rendez-vous sur www.rockwellautomation.com.

À propos de la Royal Mint

Avec plus de 1 100 ans d'histoire, la Royal Mint est l'une des plus anciennes entreprises de Grande-Bretagne et le premier fabricant de pièces de monnaie britanniques. Royal Mint est aujourd'hui un fabricant britannique de premier plan, qui fournit des pièces de monnaie et des produits en métaux précieux fabriqués avec soin pour le Royaume-Uni et l'étranger.

