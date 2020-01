Les nouvelles offres SaaS de Blue Prism viennent enrichir le portefeuille de solutions d'automatisation le plus complet de l'industrie

Le logiciel primé d'automatisation robotisée des processus (RPA) de Blue Prism est désormais proposé dans de nouveaux modèles de consommation flexibles

LONDRES et AUSTIN, Texas, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- S'attachant à toujours offrir davantage de choix, de sécurité et d'évolutivité, la société Blue Prism® (AIM: PRSM) a annoncé aujourd'hui la sortie de trois nouvelles solutions SaaS (logiciel en tant que service) venant renforcer la main-d'œuvre numérique disponible depuis sa plateforme de RPA connectée. Ces nouvelles solutions SaaS mettent à profit la propriété intellectuelle acquise par l'intermédiaire de Thoughtonomy (désormais Blue Prism Cloud) et permettent aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités d'automatisation intelligente les plus avancées du marché. Les clients de Blue Prism ont désormais accès à des solutions d'automatisation de bout en bout qui couvrent tous les environnements informatiques – sur site, dans le cloud, en version hybride ou SaaS –, ce qui est une première dans le secteur.

« Nos clients SaaS bénéficient depuis longtemps des avantages des technologies d'intelligence artificielle qui augmentent l'utilisation tout en simplifiant la gestion d'une main-d'œuvre numérique intelligente, en plus de faciliter une collaboration plus étroite entre employés et travailleurs virtuels », a déclaré Terry Walby, PDG de Blue Prism Cloud. « Nous mettons désormais ces fonctionnalités à disposition de l'ensemble de la communauté d'utilisateurs de Blue Prism afin de leur permettre d'accélérer leur transformation digitale, que ce soit dans des environnements d'automatisation sur site ou dans le cloud. »

Les nouvelles offres SaaS s'inscrivent dans la stratégie de RPA connectée mise en place par Blue Prism, qui vise à équiper chaque entreprise d'une main-d'œuvre numérique constituée à partir du portefeuille de solutions d'automatisation le plus complet du secteur. Dans le cadre de cette stratégie, ces dernières fonctionnalités sont directement accessibles depuis le Digital Exchange (DX) de Blue Prism et par l'intermédiaire de partenaires. Elles répondent chacune aux besoins clés des entreprises cherchant à maximiser la valeur de leur investissement :

Blue Prism Cloud Hub est un centre de contrôle et de gestion de la main-d'œuvre numérique qui permet aux utilisateurs de gérer l'intégralité du cycle d'automatisation de l'ensemble de leurs effectifs virtuels. Facile d'utilisation, il simplifie la gestion et comporte un tableau de suivi complet. Les équipes de grandes entreprises réparties dans différents pays peuvent personnaliser l'interface pour satisfaire aux besoins de leur domaine individuel de responsabilité, dans leur langue.

Les utilisateurs de Blue Prism Cloud Hub auront également accès à Wireframer , un puissant outil de conception d'automatisation de processus qui construit de manière autonome la structure de processus de base, en veillant à mettre en place les contrôles appropriés à tous les niveaux, de l'interaction des applications à la gestion des exceptions.

Blue Prism® Cloud Interact est une interface web de collaboration entre employés et agents numériques. Accessible depuis n'importe quel ordinateur ou smartphone connecté à Internet, l'interface personnalisable d'Interact permet aux entreprises d'élargir le champ des applications possibles de l'automatisation, incluant front-office et back-office. Cette interface a été conçue pour traiter n'importe quel processus nécessitant un lancement manuel (automatisation assistée) ou une intervention humaine (human-in-the-loop). Les utilisateurs métier ont recours à des modèles simples et prêts à l'emploi afin de créer de nouveaux formulaires web dynamiques qui génèrent des automatisations flexibles pour un large éventail d'applications.

Blue Prism Cloud IADA est un superviseur propulsé par l'IA qui orchestre automatiquement les activités des travailleurs numériques afin de maximiser leur productivité et d'augmenter le retour sur investissement. IADA optimise les performances en se concentrant sur les exigences du SLA de chaque automatisation, les fluctuations en temps réel du volume d'activités et la connaissance de l'environnement informatique de l'entreprise.

« C'est la nouveauté que l'industrie attendait », selon Elena Christopher, directrice générale adjointe de HFS Research. « Blue Prism a essentiellement repris les éléments les plus intéressants issus de son acquisition de Thoughtonomy et les a renommés et regroupés sous la forme de nouvelles offres entièrement intégrées proposées depuis le DX. Ces offres concordent parfaitement avec la dernière étude menée par HFS auprès de 260 utilisateurs avancés de RPA ; des tableaux de bord et des analyses plus avancés et des capacités d'IA renforcées figurent en tête de la liste des besoins les plus exprimés par les clients. La prise en charge de l'automatisation assistée et avec intervention humaine (human-in-the-loop) est également remarquable étant donné la force de Blue Prism dans le domaine de l'automatisation sans assistance. Nous suivrons les résultats avec attention. »

Pionnière de l'automatisation robotisée des processus (RPA), Blue Prism s'est imposée comme une solution d'automatisation intelligente, fiable et sûre auprès des entreprises du CAC 40, du classement Fortune 500 et du secteur public. Blue Prism propose désormais à ses clients une plateforme de RPA connectée de classe entreprise – via l'app store Digital Exchange (DX) – qui leur permettra de devenir des leaders opérationnels grâce à des technologies cognitives avancées et accessibles et d'intégrer une communauté regroupant experts, chercheurs et prestataires.

Composée de travailleurs numériques intelligents et interopérables capables d'effectuer plusieurs tâches ou de se regrouper sur les mêmes tâches si nécessaire, de travailler en équipe, d'identifier les défaillances et d'y remédier et de mener à bien des automatisations de processus métier à tous les niveaux, la plateforme de RPA connectée fonctionne indépendamment des systèmes et des applications et s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA), permettant notamment l'accès aux technologies d'IA tierces depuis le DX. Disponible sur site, dans le cloud, en version hybride ou SaaS intégrée, la RPA connectée de Blue Prism permet d'automatiser et d'exécuter des processus critiques en toute simplicité, tout en offrant une sécurité, une précision, une productivité et une innovation accélérée sans précédent. Elle donne ainsi à vos employés la liberté de se consacrer à des tâches plus créatives et à plus forte valeur ajoutée.

Plus de 1500 entreprises du monde entier font appel à la main-d'œuvre numérique de Blue Prism, permettant ainsi à leurs équipes d'automatiser des milliards de transactions et de restituer des centaines de millions d'heures de travail au métier.

Pour en savoir plus sur Blue Prism (AIM : PRSM), consultez www.blueprism.com. Suivez Blue Prism sur Twitter @blue_prism et sur LinkedIn.

© 2019 Blue Prism Limited. « Blue Prism », « Thoughtonomy », le logo « Blue Prism » et l'image de prisme sont des marques commerciales ou des marques déposées par Blue Prism Limited et de ses filiales. Tous droits réservés.

