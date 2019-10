Les opportunités économiques au centre du Dialogue franco-chinois sur l'investissement

Dans son discours de bienvenue, Didier Kling, président de la CCI Paris Île-de-France, a rappelé que les relations franco-chinoises se sont resserrées et que les entrepreneurs des deux pays ont la volonté claire de communiquer les uns avec les autres. Il a également ajouté que les échanges économiques et culturels du forum contribueraient à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles ainsi que la coopération.

Nhay Phan, directeur général de la Banque de Chine en France et président de la Chambre de commerce et d'industrie chinoise en France, a souligné dans son discours que l'évolution de la situation dans des domaines tels que le paiement mobile, le commerce électronique et la fintech avait entraîné des changements considérables sur le marché de la consommation en Chine. Il a en outre ajouté que ces changements offriraient un espace de coopération plus large entre les milieux d'affaires français et chinois.

Le président de la CEIBS (Europe), Dipak Jain, a commencé son discours en déclarant que l'objectif de la CEIBS était de passer du succès à l'excellence. Il a déclaré qu'à l'avenir, l'école continuerait d'accroître sa visibilité aux États-Unis, de renforcer ses activités en Europe et en Afrique, ainsi que de créer et de consolider un climat culturel harmonieux, tout en renforçant sa réputation mondiale.

Shaye Lu, ambassadeur de Chine en France, a ensuite prononcé un discours dans lequel il a indiqué que, alors que le partenariat stratégique global entre les deux pays entrait dans une nouvelle ère, la CEIBS avait été très active dans la promotion de la coopération entre la France et la Chine. Il a également déclaré que la coopération franco-chinoise était vouée à un avenir prometteur. Cependant, il a exhorté la France et la Chine à travailler ensemble pour améliorer et favoriser de nouvelles opportunités.

Dans son allocution, Xu Bin, professeur d'économie et de finance à la CEIBS, a analysé certaines des opportunités nées des récents changements et tendances de la macro-économie chinoise. Parmi ces tendances, il a mentionné l'augmentation du revenu par habitant du pays et le rôle du secteur des services dans la croissance économique, ainsi que les opportunités d'investissement étranger que recèlent les secteurs de la finance et de la santé en Chine.

Au cours de son intervention, Jonathan Siboni, PDG de Luxurynsight, a ensuite analysé l'évolution des entreprises sur le marché de la consommation internationale. Il a expliqué qu'avant d'entrer sur un nouveau marché, les entreprises devaient comprendre leurs consommateurs cibles et identifier les préoccupations de leurs clients concernant leurs produits. Selon lui, même si les entreprises ne prévoient pas d'entrer sur les marchés étrangers, il reste néanmoins important qu'elles comprennent leurs propres consommateurs internationaux.

L'événement comprenait également une série de débats au cours desquels les chefs d'entreprise ont discuté des tendances du marché chinois et des opportunités pour les entreprises françaises et chinoises. Entre autres, les participants ont souligné l'impact de l'innovation technologique dans le commerce électronique et la nouvelle vente au détail, l'importance de fournir un bon service à la clientèle et l'émergence continue de nouvelles marques chinoises. Les intervenants ont également exploré les voies stratégiques permettant aux entreprises étrangères d'entrer sur le marché chinois et souligné la nécessité pour les entreprises étrangères d'apprendre rapidement à cerner le marché chinois et à trouver des partenaires locaux fiables.

Dominique de Villepin, ancien premier ministre français et professeur distingué de la CEIBS, a prononcé le discours de clôture de l'événement, dans lequel il a déclaré que la conjoncture mondiale avait beaucoup évolué et que l'économie mondiale entrait dans une nouvelle ère. Selon lui, à l'ère de la « nouvelle économie », les gens veulent désormais partager un espace commun tout en préservant leurs différences, recherchent un développement commun, explorent activement les possibilités de coopération et s'efforcent de promouvoir la prospérité économique et la répartition équitable des richesses. Il s'agit d'un objectif important de la coopération économique mondiale et l'une des motivations essentielles du dialogue sur l'investissement entre la Chine et la France.

Le Dialogue franco-chinois sur l'investissement marque la fin du 5e Forum européen 2019 CEIBS Insights. Pour plus de détails sur ces événements et les autres événements organisés à l'occasion du 25e anniversaire de la CEIBS, cliquez ici.

