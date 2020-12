Les patients français gravement malades n'ont plus besoin d'attendre pour avoir accès à de nouveaux médicaments

AMSTERDAM, 10 décembre 2020 /PRNewswire/ -- De nombreux nouveaux médicaments sont d'abord enregistrés aux États-Unis avant d'arriver en Europe, où les enregistrements sont ensuite effectués par chaque État membre individuellement. En France, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui s'en charge. Une fois l'enregistrement terminé, des négociations de prix ont lieu. À cause des longues procédures d'autorisation et des négociations sur les prix, la France obtient les médicaments vitaux avec des années de retards.

Les systèmes mondiaux d'accès aux médicaments sont fragmentés et comportent des obstacles importants qui peuvent retarder et restreindre l'accès aux médicaments pendant des années. Ces obstacles sont dus à des variations locales dans les réglementations, les choix des fabricants, les agences chargées d'autoriser les médicaments, les autorités sanitaires locales et les systèmes de remboursement. Collectivement, cela entraîne des disparités dans l'accès à des nouveaux médicaments susceptibles d'améliorer ou de sauver des vies, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour les patients français qui pourraient en bénéficier.

Les patients atteints de maladies graves n'ont pas le temps d'attendre. Avec l'aide de leurs médecins, ils prennent désormais les choses en main en se tournant vers un intermédiaire médical mondial basé à Amsterdam, aux Pays-Bas.

TheSocialMedwork est une plate-forme pour les patients en ligne mondiale enregistrée auprès du ministère de la santé à La Haye, qui aide les patients et leurs médecins à accéder sans délai à de nouveaux médicaments en provenance de l'étranger. Présente dans le monde entier et couvrant plus de 85 pays, la plate-forme utilise des réglementations spéciales qui permettent aux patients et à leurs médecins d'accéder aux médicaments dès qu'ils sont enregistrés à l'étranger. Malheureusement, ces règlements ne sont pas bien connus localement. Les médecins, les politiciens et les régulateurs ne les connaissent souvent pas très bien. Le processus d'acquisition de nouveaux médicaments implique simplement que le patient se rende chez son médecin traitant habituel qui rédige une ordonnance. TheSocialMedwork se charge ensuite de trouver et de faire livrer les médicaments par des coursiers spécialisés, en utilisant l'indemnisation d'importation personnelle du patient.

Il est plus crucial que jamais de briser les barrières géographiques qui empêchent l'accès aux médicaments vitaux, alors que les patients français naviguent dans l'incertitude d'une pandémie mondiale. Avec les restrictions de voyage en place et les patients encore plus à risque, TheSocialMedwork offre l'accès à des médicaments révolutionnaires et s'assure que les citoyens français peuvent toujours avoir accès à des médicaments vitaux approuvés à l'étranger, sans avoir besoin de voyager.

« Chaque patient qui fait appel à TheSocialMedwork, met en lumière les lacunes en matière d'accès, pour les régulateurs, les fabricants et le système de santé local tout en contribuant finalement à améliorer ces processus pour mieux servir tout le monde », déclare le PDG et fondateur Sjaak Vink.

Liens connexes

https://thesocialmedwork.com/



SOURCE TheSocialMedwork