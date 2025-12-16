Les recettes d'exploitation de Southchip ont augmenté pendant 11 trimestres consécutifs

BERLIN, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Southchip est l'une des principales sociétés spécialisées dans la conception de circuits intégrés analogiques et embarqués. L'entreprise se concentre sur l'électronique grand public haut de gamme, l'électronique automobile et l'informatique industrielle, et s'engage à fournir à ses clients des solutions complètes de bout en bout.

Au cours des trois premiers trimestres de 2025, Southchip a réalisé des recettes d'exploitation d'environ 2,38 milliards de RMB, ce qui représente une augmentation de 25,34 % sur un an.

Plus précisément, ses recettes d'exploitation au troisième trimestre 2025 ont atteint environ 910,26 millions de RMB, marquant une hausse de 40,26 % en glissement annuel et atteignant un niveau record pour un seul trimestre. Depuis son introduction en bourse en 2023, l'entreprise a maintenu une croissance continue de ses revenus d'exploitation pendant 11 trimestres.

Cette année, Southchip a également réalisé des percées commerciales clés dans les puces pour l'automobile, l'IA, l'industrie et d'autres secteurs, la contribution des revenus provenant de ces domaines augmentant rapidement.

Pour les trois premiers trimestres de 2025, la marge bénéficiaire brute de Southchip s'élevait à environ 36,98 %, soit une baisse d'environ 4 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente, principalement affectée par des ajustements de la gamme de produits et des fluctuations de prix de certains produits.

Notamment, la marge bénéficiaire brute au troisième trimestre 2025 était de 36,99 %, reflétant une amélioration séquentielle par rapport au deuxième trimestre. Cette année, l'entreprise a poursuivi sa tendance de forte croissance des investissements en R&D : Les dépenses de R&D pour les trois premiers trimestres de 2025 ont totalisé 458,90 millions de RMB, dépassant l'investissement en R&D pour l'ensemble de l'année 2024, avec un ratio de dépenses de R&D de 19,28 %.