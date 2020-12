Les Roches Marbella lance la Sphère d'innovation « SPARK » avec huit entreprises de haute technologie et douze projets entrepreneuriaux

Une fois inauguré, le campus deviendra un environnement d'innovation ouverte, où des solutions sont créées et testées dans le but d'améliorer l'avenir de l'hôtellerie grâce à une technologie expérientielle (Inspire). Il y aura un espace où les marques, les entreprises et les fournisseurs pourront partager les tendances du marché et évaluer l'impact de la technologie et de l'innovation sur le développement des entreprises (Ignite). En outre, un incubateur d'entreprises composé d'enseignants et d'experts de différents domaines aidera les nouveaux entrepreneurs à concrétiser leurs idées novatrices dans le secteur du tourisme (Incubate). Ceux-ci seront soutenus par de nouveaux modules d'enseignement visant à acquérir les connaissances clés nécessaires pour rivaliser avec les autres dans ce domaine tout en bénéficiant de réelles garanties de succès (Inspire et Ignite).