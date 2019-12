Les saveurs d'Amazonie, une ressource illimitée de goûts exotiques à découvrir

Manaus, la porte d'entrée naturelle pour ceux qui veulent connaître la forêt, est le point de départ de nombreuses promenades le long des grands fleuves. Suivre leurs affluents permet de rencontrer les communautés locales et d'en apprendre plus sur la culture indigène, notamment ses traditions culinaires et ses plats exotiques. Parmi ceux qui suscitent le plus de curiosité se trouve le tacacá, une sorte de soupe préparée avec du tucupi, des crevettes séchées, de la gomme de manioc et des feuilles de jambu.

Que ce soit un smoothie à base de Cupuaçu ou un tapioca brésilien à base de yucca, cette aventure est l'occasion de déguster les saveurs exotiques de l'Amazonie. Une multitude d'autres aliments restent encore à découvrir, en voici un premier aperçu :

Cupuaçu

Le cupuaçu est un fruit originaire de la forêt amazonienne et de la même famille que le cacaoyer. Ses fruits sont utilisés dans les bonbons, les desserts et aussi largement consommés comme jus, grâce à un goût reconnaissable et un arôme fort. Le cupuaçu est considéré comme une très bonne source de nutriments, une caractéristique qui en fait un excellent stimulant de l'immunité. En effet, le jus de cupuaçu apporte au corps des vitamines et des minéraux mais est également doté de propriétés antioxydantes et peut être bu en remplacement du café.

Guarana

Le guarana est l'un des produits les plus connus du bassin amazonien, connu pour ses effets stimulants grâce à sa forte concentration en caféine. La caféine que l'on trouve dans le guarana est deux fois plus concentrée que la caféine contenue dans les graines de café. Les graines de guarana sont utilisées broyées, pour être bues sous forme de poudre mélangée à de l'eau afin de bénéficier de ses actions, telles que l'augmentation du métabolisme, l'amélioration de la mémoire et des fonctions cognitives, mais aussi pour aider à réduire les symptômes douloureux tels que migraine, maux de tête et rhumatismes.

Manioc ou yucca

Le yucca est une plante présente en Amérique du Sud mais originaire du bassin amazonien, donnant une racine amylacée qui peut être consommée et utilisée de diverses manières salées ou sucrées : comme farine, légume ou pour produire du tapioca. La racine de yucca est riche en nutriments, notamment en glucides, mais ne contient pas de gluten.

Jambu

Le Jambu est une plante originaire d'Amazonie connue pour anesthésier légèrement la bouche et la langue. Cette propriété, en provoquant des picotements et un engourdissement doux, augmente l'intensité gustative des plats avec lesquels il est consommé. Il est traditionnellement utilisé comme épice pour les poissons et les plats régionaux comme le tacacá (soupe au tapioca et aux crevettes sèches) et le canard tucupi (canard préparé avec une sauce au manioc), et a récemment été remis sur le devant de la scène dans la cuisine moderne par de nombreux chefs. Le Jambu est également utilisé pour ses propriétés médicinales en infusion grâce à ses propriétés diurétiques et anti-inflammatoires.

