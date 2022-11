Les services de données de fichiers de Nasuni gardent le contrôle pour le secteur de l'énergie grâce à la cyber-résilience et au soutien des travailleurs hybrides

La société enregistre une augmentation de 165 % des données sous gestion dans le secteur de l'énergie ; elle rejoint au Forum OSDU pour soutenir la demande croissante de plateformes de données

BOSTON, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation , un important fournisseur de services de données de fichiers, a annoncé aujourd'hui une forte croissance de sa clientèle dans le secteur de l'énergie, les données sous gestion ayant augmenté de plus de 165 % depuis la fin du premier trimestre 2021. Cette croissance est alimentée par une plus grande quantité de migrations vers le cloud, une forte demande pour des capacités d'accès et de partage de fichiers très performantes à partir de sites distants et le besoin persistant de résilience des entreprises face à des menaces telles que les ransomwares.

Alors que les organisations du secteur de l'énergie accélèrent les migrations vers le cloud, des entreprises avant-gardistes comme Capricorn Energy, Core Laboratories, EnQuest, Fugro, Ithaca Energy, Subsea7 et Wood PLC remplacent le stockage des fichiers et la protection des données par une approche moderne des services de données de fichiers. Par conséquent, Nasuni accroît sa prestation en matière d'expertise et d'innovations spécifiques au segment de l'énergie.

« Dans le secteur de l'énergie, les employés ont besoin d'un accès immédiat et facile à leurs fichiers, qu'ils soient sur le terrain, sur une plateforme pétrolière au milieu de l'océan ou qu'ils travaillent depuis leur bureau à domicile », a déclaré Malcolm Brown, responsable informatique mondial chez Geoactive. « Nasuni est en mesure de fournir exactement cela : la performance et le partage de l'accès local aux fichiers tout en simplifiant radicalement la gestion de l'infrastructure du système de fichiers, en protégeant contre les ransomwares et en assurant la continuité des activités avec la possibilité de restaurer n'importe quel emplacement en quelques minutes. Nasuni s'avère être un partenaire exceptionnel avec un excellent support. Ceci, plus le fait que le coût de propriété de la solution est nettement inférieur à celui du stockage traditionnel en réseau (NAS) et d'autres offres de cloud, est la cerise sur le gâteau. »

La Nasuni File Data Platform prend en charge les sites extrêmement éloignés, tels que les plateformes de forage pétrolier utilisant la connectivité satellite à faible bande passante, permettant aux travailleurs de partager des fichiers et de collaborer à des centaines ou des milliers de kilomètres de distance. Cette capacité permet de partager facilement de gros fichiers de données sismiques et CAO sans engorger la ligne de données. Nasuni a récemment annoncé d'autres capacités de travail à distance et hybrides, notamment un accès aux fichiers hautement sécurisé sans VPN, un transfert de fichiers accéléré et des intégrations avec Microsoft 365 et Teams, rapprochant ainsi les travailleurs du secteur.

« Les organisations du secteur de l'énergie doivent non seulement partager des fichiers et des données à partir de sites distants, mais aussi protéger ces informations contre les catastrophes, notamment les ransomwares », a déclaré Russ Kennedy, chef de produit chez Nasuni. « La fermeture très médiatisée du pipeline Colonial en 2021 est encore fraîche dans l'esprit des responsables informatiques du secteur. La Nasuni File Data Platform offre la cyber-résilience qui permet de protéger, de défendre et de récupérer les attaques de ransomware au niveau des fichiers en quelques minutes. »

Avec une expérience avérée dans la fourniture d'une infrastructure de fichiers basée sur le cloud pour certaines des plus grandes sociétés d'énergie au monde, Nasuni a également rejoint le Forum Open Subsurface Data Universe (OSDU), qui « permet au secteur de l'énergie de développer une technologie transformationnelle pour répondre aux besoins énergétiques changeants du monde. » Composé de plus de 225 membres actifs, le Forum OSDU et la plateforme de données OSDU gagnent du terrain. Les clients de Nasuni dans le secteur de l'énergie, qui sont des membres importants de l'OSDU, sont encouragés par les avantages que la plateforme de données OSDU apporte au secteur. De même, les principaux fournisseurs de cloud hyper-scaler avec lesquels Nasuni a conclu des partenariats d'alliance sont tous des membres actifs qui contribuent à faire évoluer la plateforme. Cela offrira au secteur de l'énergie et à ses partenaires un écosystème dynamique et ouvert pour libérer la valeur des données afin que des décisions plus intelligentes soient prises plus rapidement.

Pour en savoir plus sur la façon dont Nasuni aide les clients de l'énergie à réduire les coûts de stockage des fichiers, à améliorer la collaboration et à mieux résister face aux cybermenaces, veuillez lire nos études de cas.

