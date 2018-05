Les Sociétés chinoise et russe de nutrition promeuvent conjointement le développement de l'industrie laitière

MOSCOU, 30 mai 2018 /PRNewswire/ -- Récemment, le Forum sino-russe sur la nutrition s'est tenu avec succès à Moscou et a été placé sous le thème de la « Journée mondiale de la santé digestive ». Le Forum a été organisé conjointement par la Chinese Nutrition Society (CNS), le Federal Research Centre of Nutrition, Biotechnology and Food Safety (Centre fédéral de recherche sur la nutrition, la biotechnologie et la sécurité alimentaire) de Russie (FRC), et en collaboration avec Mengniu Danone Joint Venture. C'est la première fois que la Chine et la Russie ont un échange officiel sur des questions de nutrition, parvenant à un consensus sur l'importance de la sensibilisation des consommateurs aux bienfaits des boissons probiotiques actives à base de produits laitiers. En s'appuyant sur leur interaction académique, la CNS et le FRC ont signé un protocole d'entente portant sur la collaboration stratégique. Ils ont pour objectif commun d'améliorer conjointement la collaboration dans le domaine de la nutrition et de la santé et d'encourager la recherche de talents en termes de technologie laitière. Dans cette optique, ils vont faciliter les processus commerciaux bilatéraux et le développement de l'industrie laitière en fournissant des conseils et un soutien aux lois et réglementations pour permettre un commerce transparent des produits laitiers dans les deux pays.