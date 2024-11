Les soldes d'AFERIY pour le Black Friday commencent - Procurez-vous votre solution d'alimentation électrique parfaite aux meilleurs prix de l'année !

PARIS, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AFERIY, marque leader dans le domaine des solutions d'alimentation électrique et d'énergie propre portables, lance ses soldes du Black Friday le 21 novembre, offrant des remises sans précédent sur ses solutions énergétiques de premier ordre.

Les clients peuvent profiter des offres du Black Friday sur le site officiel d'AFERIY ou sur Amazon. Doté d'une technologie de pointe, notamment de batteries LiFePO4 d'EVE Energy, de la technologie BMS Ultra Safe, d'une fonction UPS intelligente avec un temps de réponse inférieur à 10 ms, d'une sortie sinusoïdale stable et d'un système à double onduleur, AFERIY propose des solutions énergétiques puissantes et fiables aux meilleurs prix de l'année.

L'AFERIY P210 à un prix incroyable

Les clients peuvent se procurer la station électrique AFERIY P210, très prisée et de grande valeur, pour seulement 869 €, contre 1299 € auparavant, soit une économie de 430 €. Avec une batterie de 2 048 Wh, une puissance de 2 400 W, une charge rapide en 1,5 heure et 16 ports de sortie, la P210 est la préférée des aventuriers en plein air, des professionnels de l'électricité et des amateurs du hors réseau. Son système avancé BMS Ultra Safe et son UPS intelligent de moins de 10 ms garantissent une alimentation fiable et continue, même en cas de panne hivernale soudaine à basse température, ce qui la rend idéale pour les voyages, les sauvegardes à domicile et les urgences.

Pour répondre aux différents besoins en énergie, les AFERIY P310, P010 et les panneaux solaires sont également disponibles avec des remises importantes pour le Black Friday.

L'AFERIY P310 est une unité de stockage d'énergie domestique d'une puissance de 3 300 W et d'une capacité de 3 840 Wh, maintenant à seulement 1599 € dans le cadre de la promotion, soit jusqu'à 1400 € d'économie.

L'AFERIY P010, une station électrique portable légère de 6,25 kg, offre une puissance de 800 W et une capacité de 512 Wh, au prix de 319 €, avec jusqu'à 280 € d'économie.

Pour plus de détails sur les réductions, rendez-vous sur le site officiel d'AFERIY et sur Amazon.

À propos d'AFERIY

AFERIY est une entreprise leader dans le domaine des solutions énergétiques durables, dont l'objectif est de fournir une énergie propre, pratique, fiable et efficace pour les foyers, les activités de plein air et les situations d'urgence. Notre mission est d'éliminer le stress lié à l'énergie, en veillant à ce que l'électricité soit toujours à portée de main. « My Power, My Free Way » symbolise notre quête d'une vie sans limites, tout en représentant l'engagement d'Aferiy à protéger votre alimentation électrique à chaque instant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://fr.aferiy.com.

