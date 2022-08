Les vélos électriques de Cyrusher localisent les services de logistique et d'installation en France pour résoudre le problème du « dernier kilomètre »

SHENZHEN, Chine, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- De façon générale, le « dernier kilomètre » du parcours d'un produit vers le client fait référence à la logistique, à l'installation et au service après-vente. Les vélos électriques de Cyrusher proposent une livraison locale et un service d'installation en France pour résoudre ce problème et offrir aux clients une livraison de produits de meilleure qualité. Ce modèle de service est fourni par l'équipe locale de Cyrusher en France, qui est une équipe de service normalisée. Celle-ci enverra un service de transport par camion, et le camion arborera la marque Cyrusher et les coordonnées de l'équipe. Il y a deux options pour les services de logistique et d'installation. La première option est la livraison gratuite, mais aucun service d'installation n'est inclus. La seconde option coûte 75 euros pour compléter le service de livraison à domicile et d'installation. Le processus de base de ce modèle de service est systématique. Pour les clients qui achètent des vélos électriques de Cyrusher, les camions de l'équipe locale française sont compris dans le processus mobile de transport et de distribution. L'équipe peut communiquer plus directement avec le client pour simplifier la performance liée au vélo électrique et ses notes relatives à l'assemblage. De plus, avec le changement de localisation mobile du camion de l'équipe locale française, elle peut répondre aux besoins des clients dans différentes régions et tester le trajet en tout temps et en tout lieu. L'équipe permet aux clients de découvrir les performances du produit de manière réaliste.

La marque Cyrusher est établie depuis huit ans. Sa mission est de créer des produits de mobilité personnelle qui sont étonnants et amusants à utiliser, afin de permettre à beaucoup de personnes d'adopter un nouveau mode de vie actif où qu'elles soient. Les produits ont passé les tests de qualité internationaux et ont répondu aux normes CE, UL, Rhos et Fcc. La marque a également été enregistrée et reconnue en Australie, en Chine, dans l'Union européenne, au Japon, en Corée et aux États-Unis. Basée à Shenzhen, la « Silicon Valley » chinoise, Cyrusher possède des centres de distribution aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon, et des centres d'essais physiques dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. L'équipe locale en France est un parfait exemple de la façon dont Cyrusher met toujours l'expérience client au premier plan pour répondre pleinement aux besoins des clients.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à communiquer avec Cyrusher par le biais du site Web de l'entreprise :

Site officiel pour les États-Unis : www.cyrusher.com

Site officiel pour le Royaume-Uni : www.cyrusher.co.uk

Site officiel pour la France : www.cyrusher.fr

Tél. : 0428770980

Adresse e-mail : [email protected]

