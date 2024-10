Lesaffre acquiert une participation majoritaire dans Biorigin, renforçant et élargissant ainsi son offre d'ingrédients aromatiques

MARCQ-EN-BAROEUL, France et SAO PAULO, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lesaffre, acteur mondial indépendant de la fermentation et des micro-organismes, annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Biorigin, une entité de Zilor, entreprise brésilienne, productrice de dérivés de levure. Cette prise de participation majoritaire permettra d'améliorer l'approvisionnement en dérivés de levure pour les ingrédients aromatiques tout en renforçant les processus de production, de logistique et le service aux clients à travers le monde.

Dans le cadre de cet accord, Lesaffre deviendra l'actionnaire majoritaire, à 70 %, de Biorigin tandis que Zilor restera actionnaire à hauteur de 30%. L'accord comprend également la cession d'une unité de production de Biorigin à Lesaffre. Cette entité est basée à Quatá dans l'Etat de São Paulo au Brésil.

L'objectif de cet accord est de capitaliser sur les capacités complémentaires de Lesaffre et de Biorigin pour offrir des solutions innovantes en matière de dérivés de levure et d'ingrédients aromatiques. La combinaison des expertises de Lesaffre et Biorigin offrira aux clients une capacité de production renforcée, de nouvelles solutions et la commercialisation d'ingrédients d'origine naturelle pour les industries alimentaires humaines et animales.

Pour Brice-Audren Riché, Directeur Général de Lesaffre, « L'acquisition d'une participation majoritaire dans Biorigin ouvre un nouveau chapitre pour Lesaffre. Elle offrira de formidables opportunités de développement pour répondre aux besoins croissants de nos clients et de la société en matière d'ingrédients aromatiques naturels. Cette décision stratégique renforce Lesaffre et sa Business Unit Biospringer by Lesaffre en tant qu'acteur mondial dans le domaine des extraits de levure pour le marché des ingrédients aromatiques. Aussi, nous sommes heureux d'avoir comme partenaire stratégique l'entreprise Zilor, qui partage des valeurs similaires à celles de Lesaffre et un fort engagement environnemental. Déterminés à répondre aux défis en matière de goût alimentaire et de santé à travers Biospringer, et avec Biorigin, nous sommes plus que jamais positionnés pour fournir des solutions de pointe en matière de dérivés de levure et d'ingrédients aromatique à l'ensemble de nos clients du monde entier. »

Pour Fabiano Zillo, Directeur Général de Zilor, « Fort de ses 20 ans d'histoire, Biorigin a été marquée par l'innovation et l'engagement en faveur du développement durable. Tout au long de cette période, Biorigin a établi des partenariats commerciaux solides et durables. Nous pensons que ce partenariat sera une excellente opportunité de contribuer au développement durable et d'améliorer l'approvisionnement en dérivés de levure pour les marchés de l'alimentation humaine et de la nutrition animale. Cet accord permettra à Biorigin d'intégrer une expertise plus importante, des connaissances du marché et un accès aux capacités de R&D avancées de Lesaffre, et à la société mère de Biorigin, Zilor, de s'associer à un partenaire stratégique reconnu et expérimenté. »

La marque Biorigin sera conservée pour la production, la commercialisation et la vente des produits.

Les unités de Lençóis Paulista (SP) et Macatuba (SP), ainsi que les produits fabriqués à partir de levure de fermentation alcoolique et de levure de brasserie, continueront à être gérées et vendus par Zilor.

L'accord est soumis à la réalisation des conditions préalables habituelles pour ce type de transactions, notamment l'approbation des créanciers et d'autres approbations légales et réglementaires et devrait être conclu dans les prochains mois.

D'ici là, Biorigin et Lesaffre resteront totalement indépendants, poursuivant leurs activités comme d'habitude.

À propos de Lesaffre

Acteur majeur mondial de la fermentation depuis plus d'un siècle, Lesaffre est implanté sur tous les continents à travers 80 sites de production dans 50 pays. Lesaffre compte 11 000 collaborateurs et plus de 96 nationalités. Forts de cette expérience et de cette diversité, nous collaborons avec clients, partenaires et chercheurs, pour trouver des réponses toujours plus pertinentes aux besoins de nutrition, de santé, de naturalité et de respect de notre environnement. Ainsi, chaque jour, nous explorons et révélons le potentiel infini des micro-organismes.

Nourrir sainement 9 milliards d'habitants en 2050 en utilisant au plus juste les ressources de la planète, est un enjeu majeur et inédit. Nous croyons que la fermentation est l'une des réponses les plus prometteuses à ce défi.

Lesaffre - Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète.

Plus d'informations sur www.lesaffre.com

Rejoignez-nous sur LinkedIn et sur Twitter

A propos de Zilor

Zilor, une multinationale brésilienne forte de 78 ans d'expérience, est l'une des principales entreprises du secteur sucre-énergie et diversifie son portefeuille en deux divisions : l'agroindustrie, axée sur la culture et la transformation de la canne à sucre pour la production de sucre, d'éthanol et d'énergie électrique propre et renouvelable ; et les ingrédients naturels, opérant par le biais de l'unité Biorigin, qui se spécialise dans les procédés biotechnologiques pour la production d'ingrédients destinés aux industries alimentaire, de l'alimentation pour animaux de compagnie et de la nutrition et de la santé animales.

La division agroindustrielle dispose de trois unités de production au Brésil, situées dans la campagne de l'État de São Paulo, dans les villes de Lençóis Paulista, Macatuba et Quatá ; la division Biorigin exploite également actuellement trois unités de production au Brésil, situées dans les mêmes villes. De plus, Biorigin dispose de trois centres de distribution, l'un au Brésil et deux à l'étranger, situés aux États-Unis et en Belgique, permettant la distribution d'ingrédients d'origine naturelle dans plus de 60 pays, marquant ainsi sa présence sur tous les continents.

Zilor - Créer de la richesse et promouvoir le bien-être de la société, à travers la transformation de ressources agricoles innovantes et naturelles en aliments et en énergie.

Plus d'informations sur www.zilor.com.br

Rejoignez-nous sur www.linkedin.com/company/zilor

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2523250/Lesaffre_and_Zilor_Logo.jpg