L'Espace Canopy présente « D.Rad », une exposition d'art sur le thème de la polarisation politique, sociale et culturelle

PARIS, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'Espace Canopy, une galerie associative, est ravi d'accueillir l'exposition D.Rad (Complicating the Narrative - in a time of false simplicity) en avril au cœur du quartier de La Chapelle (Paris 18ème) dans les locaux que la galerie occupe depuis 15 ans. L'exposition D.Rad est à l'origine, un projet académique financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne. Il présente six artistes qui utilisent le langage universel de l'art pour interpréter le phénomène de polarisation politique, sociale et culturelle. Avec ces œuvres, la commissaire Dr. Maggie Laidlaw cherche à réfléchir sur le « soi » et les « autres » afin de questionner la mentalité « nous-contre-eux » en montrant des histoires individuelles et des identités partagées.

L'exposition aura lieu du 1er au 22 avril au 19 rue Pajol, 75018 avec un programme para-curatoriel qui englobe des ateliers et conférences avec des leaders visionnaires de l'écosystème parisien ainsi que des entretiens avec les artistes. Ces activités médiatiques ont été conçues pour des publics spécifiques afin d'interpréter davantage les œuvres et nuancer la conversation. En tant qu'acteur de proximité et champion d'accès à l'art, l'Espace Canopy a hâte d'exposer ces œuvres internationales dans ce quartier multi-ethnique et dynamique.

La plasticienne Emily Brooks Millar concentre son travail sur les débats politiques américain et britannique et y ajoute un ton satirique

Lew-C est un.e musicien.ne et un.e plasticien.ne non-binaire; son travail s'articule autour de questions de l'identité et la spiritualité via des compositions filmique accompagnées de chansons

Frances Ryan effectue des collages en utilisant divers matériaux ou des vintage ephemera dans ce monde saturé d'images

Alan Stanners est un peintre explorant le thème de la différence à travers les insectes.

Veljko Vučković est un peintre et doctorant se servant d'images existantes pour illustrer les régimes autoritaires et les communautés fracturées.

Stefan Lukic est un photographe, performeur et activiste dont le travail explore le symbolisme des lieux et le rôle qu'ils jouent dans les liens et la division des peuples.

Le D.Rad Project est porté par la Glasgow Caledonian University (GCU) et mené à Paris par Stephen Sawyer et Roman Zinigrad du Center for Critical Democracy Studies of the American University of Paris (AUP). Laura Leach est la productrice de l'Espace Canopy. L'exposition poursuit le dialogue qui a commencé lors de sa première édition à Belgrade en décembre dernier.

