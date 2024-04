L'Est rencontre l'Ouest : l'art rural de Qiandao Lake et Zitong trouve un chez-soi en France

HANGZHOU, Chine, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Alors que 2024 marque le 60e anniversaire des liens diplomatiques franco-chinois, le 1 avril, un événement charnière, la soirée du lac Qiandao (Paris), organisée par le comté de Chun'an depuis Hangzhou, dans la province du Zhejiang, a été célébrée en grande pompe en France. L'un des temps forts de l'événement a été l'exposition Qiandao Lake - Zitong New Rural People's Artworks, qui s'appuie sur la peinture pour faire le pont entre les traditions artistiques orientales et occidentales.

La conviction fondamentale selon laquelle l'art est le reflet de la beauté inhérente à la vie est clairement illustrée par le prisme de l'école Barbizon du XIXe siècle. Faisant écho à cette tradition, les artistes ruraux de Zitong d'aujourd'hui s'engagent dans leur environnement, traduisant la beauté sereine du lac Qiandao et les rythmes de la vie rurale en art. Utilisant une gamme de médiums allant de la peinture traditionnelle chinoise à l'huile et à l'aquarelle, leur travail incarne une fusion de l'esthétique orientale avec l'attrait paisible du paysage rural chinois. De tels efforts artistiques présentent une vision de la vie à la fois idyllique et utopique, attirant ceux d'Europe et d'ailleurs qui recherchent un mode d'existence plus lent et plus réfléchi.

Rachida Dati, ministre française de la Culture, a déclaré, aux côtés de l'Année de la culture et du tourisme Chine-France, avoir souligné la profonde affinité culturelle et la curiosité qui unissent le peuple français et le peuple chinois. À cette occasion, l'exposition Qiandao Lake - Zitong New Rural People's Artworks a franchi une étape révolutionnaire en utilisant des wallpapers pour smartphones afin de favoriser les dialogues artistiques au-delà des frontières, en utilisant les médias sociaux à la fois pour la diffusion et l'engagement. Cette méthode élargit la portée de l'exposition, offrant aux téléspectateurs du monde entier une fenêtre numérique sur la vie et les visions artistiques des créateurs ruraux de Zitong.

Connue pour son riche patrimoine en art populaire, en particulier la peinture et la calligraphie, la ville de Zitong à Hangzhou évolue vers un centre dynamique d'activité artistique avec l'ajout de disciplines telles que le guqin, la sculpture et la poterie. « L'initiative marque la transition de Zitong vers une communauté d'artistes », symbolisant le potentiel illimité de l'art pour transcender les frontières culturelles et géographiques. L'initiative d'amener les œuvres d'art du lac Qiandao - Zitong New Rural People's Artworks en France incarne une approche ouverte et innovante de l'échange culturel, promettant d'améliorer le dialogue artistique entre les deux pays. Alors que nous célébrons la beauté que l'art apporte à nos vies, nous nous réjouissons d'un avenir où les cultures mondiales prospèrent en harmonie, renforçant les liens d'amitié entre le peuple français et le peuple chinois.