L'ETP TAO de Safello est coté à la SIX Swiss Exchange

STOCKHOLM, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Safello, la principale bourse de crypto-monnaies des pays nordiques, annonce avoir inscrit son produit indiciel coté (ETP) TAO, adossé et jalonné, à la SIX Swiss Exchange. L'ETP est désormais disponible sur les plateformes de négociation européennes et par l'intermédiaire de courtiers en ligne.

Le produit de la marque Safello, appelé « Safello Bittensor Staked TAO ETP », est émis par DDA ETP AG dans le cadre de l'accord de partenariat conclu au début de l'année. Il est désormais coté à la SIX Swiss Exchange et peut être négocié en dollars américains. La négociation commence à l'ouverture du marché sous le symbole STAO, avec une commission de gestion de 1,49 %.

Le Safello Bittensor Staked TAO ETP, qui vise à fournir aux investisseurs une exposition régulée à Bittensor (TAO) dans un format négocié en bourse courant, est 100 % adossé à des TAO jalonnés. Les investisseurs bénéficient d'une exposition directe au cours du TAO, tout en profitant des récompenses de jalonnement sur la chaîne, nettes des frais du fournisseur de services. Ces récompenses sont automatiquement réinvesties dans le produit et reflétées par sa valeur nette d'inventaire (VNI), ce qui permet une structure de rendement total.

Comme indiqué précédemment, Safello recevra une part de revenus basée sur les actifs sous gestion (AUM), cependant, l'impact financier pour Safello ne peut pas encore être évalué.

Conseiller certifié

Amudova AB est le conseiller certifié de Safello.

Safello est la principale bourse de crypto-monnaies des pays nordiques, fondée en 2013 et comptant plus de 418 000 utilisateurs. Sa mission est de rendre les crypto-monnaies accessibles à tous. Safello offre une solution sécurisée et transparente pour l'achat, la vente, le stockage, le dépôt et le retrait de crypto-monnaies directement à partir de la chaîne de blocs - le tout par le biais de transactions fluides avec livraison instantanée. Safello AB opère en Suède et est agréé en tant que fournisseur de services de crypto-actifs dans le cadre du MiCA. La société mère, Safello Group AB, est cotée au Nasdaq First North Growth Market depuis 2021. Pour plus d'informations, consultez le site www.safello.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2825991/Safello_Group_AB_Logo.jpg