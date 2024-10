L'événement "Poésie et voyage à Jiangnan" fait découvrir la culture du Zhejiang à Paris

PARIS, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'Année de la culture et du tourisme Chine-France, l'événement de promotion de la culture et du tourisme du Zhejiang (France) "Poésie et voyage à Jiangnan" a été organisé à Paris. Organisé par le bureau d'information du gouvernement populaire de la province de Zhejiang et le département de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de la province de Zhejiang, l'événement a mis en lumière la richesse de la tapisserie culturelle et la beauté des paysages de la province de Zhejiang.

Zhao Cheng, membre du comité permanent du comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) du Zhejiang et directeur général du département de la publicité, et Chen Guangsheng, secrétaire du parti et directeur du département de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de la province du Zhejiang, figuraient parmi les participants éminents. Étaient également présents Éric Alauzet, membre honoraire de l'Assemblée nationale française et ancien président du groupe d'amitié France-Chine, et Jean Hingray, membre du Sénat français et du groupe d'amitié France-Chine. Chen Guangsheng, Jean Hingray et Éric Alauzet ont prononcé des discours à cette occasion. En outre, Éric a également été honoré du titre d'envoyé de l'amitié pour le Zhejiang pittoresque et énergique.

Huang Xianhai, vice-président de l'université de Zhejiang, a remis la série de peintures chinoises anciennes à l'Institut de France au nom de l'université. Ce geste vise à favoriser les échanges culturels entre la province du Zhejiang et la France, ainsi qu'à faire connaître la culture traditionnelle chinoise.

La promotion comprenait un mélange unique de vidéos et de spectacles en direct, divisé en quatre chapitres thématiques : Tiancheng, Fengya, Benteng et Heming, intégrant les caractéristiques culturelles du Zhejiang et de la France, tout en mettant en valeur la beauté naturelle et le patrimoine culturel de la province à travers des thèmes variés. Les invités se sont immergés dans des spectacles artistiques mettant en valeur l'héritage culturel du Zhejiang, notamment la musique sur porcelaine, l'opéra Yue et le spectacle Liangzhu. Le succès de cet événement devrait permettre de renforcer la coopération culturelle et touristique entre le Zhejiang et la France, de promouvoir la communication et l'appréciation mutuelles, tout en approfondissant la compréhension et l'amitié entre les peuples chinois et français.