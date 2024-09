L'évolution de l'Anhui : Le cœur de l'agriculture au cœur de la technologie

HEFEI, Chine, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sur les rives du lac Chaohu, le Hefei Binhu International Convention and Exhibition Center accueillera la 2024 World Manufacturing Convention du 20 au 23 septembre. Les représentants de l'industrie manufacturière du monde entier entendent tirer parti de cette plateforme très médiatisée pour attirer davantage l'attention.

Attendees Experience Mine Area Unmanned Transportation at 2024 World Manufacturing Convention

L'Anhui, autrefois connu pour sa production de charbon, de céréales et d'acier, a subi une transformation importante. D'une province traditionnellement agricole, elle est devenue un centre manufacturier, passant d'une base pour l'énergie et les matières premières à un centre pour les industries émergentes. La province s'efforce aujourd'hui de s'imposer comme un acteur de premier plan dans le secteur manufacturier. Les industries émergentes telles que les semi-conducteurs, les technologies d'affichage, les véhicules électriques et les technologies intelligentes prennent de l'ampleur, tandis que les secteurs d'avenir tels que l'économie à basse altitude et l'information quantique gagnent également du terrain. Le secteur manufacturier de l'Anhui continue d'évoluer et de modifier les perceptions extérieures.

L'industrie automobile, avec sa chaîne d'approvisionnement étendue et son influence considérable, reste un secteur crucial de l'industrie manufacturière. Dans le contexte de l'évolution mondiale du paysage automobile, les véhicules fabriqués à Anhui ont connu une croissance rapide, contribuant au développement d'un pôle compétitif de véhicules électriques. Le 5 août, Fortune China a publié sa liste 2024 Fortune Global 500, dans laquelle le groupe Chery Holding a déclaré un chiffre d'affaires de 39,0917 milliards de dollars. Cette entreprise locale de l'Anhui a détenu le titre de premier exportateur chinois de voitures particulières pendant 21 années consécutives.

Luo Wenshan, directeur adjoint du département provincial de l'industrie et des technologies de l'information de l'Anhui, a indiqué qu'en 2023, l'Anhui a produit 2,491 millions de véhicules, ce qui le place au deuxième rang national. L'industrie automobile a généré 1,15 trillion de yuans de revenus, rejoignant ainsi la fabrication d'équipements comme l'une des deux industries de mille milliards de yuans de la province. En 2023, le revenu industriel de l'Anhui atteindra 5,1 trillions de yuans, ce qui en fera la région la plus performante du centre et de l'ouest de la Chine. Dans trois secteurs clés des technologies émergentes - modules photovoltaïques, batteries au lithium et véhicules à énergie nouvelle -, Anhui a produit un cinquième des panneaux solaires chinois, un septième des batteries au lithium et un huitième des véhicules électriques.

L'économie de basse altitude représente une nouvelle forme de capacité de production. À Wuhu, dans l'Anhui, où s'est récemment tenue la conférence 2024 sur le développement des économies de basse altitude, un nouveau centre aéronautique s'est développé sur des terres autrefois éloignées et inexploitées. En l'espace d'une décennie, cette région s'est transformée en un pôle industriel de basse altitude, avec l'aviation générale comme noyau et l'industrie des drones comme soutien essentiel. Près de 200 entreprises, dont CETC Diamond Aircraft et United Aircraft, y ont établi leurs activités, générant une valeur de production annuelle de 40 milliards de yuans.

L'innovation est devenue un principe partagé par les entreprises de l'Anhui et constitue le principal moteur du développement industriel de la province. Jusqu'à présent, l'Anhui a créé trois centres nationaux de recherche et de développement axés sur les nouveaux matériaux de verre, les technologies vocales intelligentes et les composants de machines générales, ce qui en fait le plus grand nombre du pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510864/Attendees_Experience_Mine_Area_Unmanned_Transportation_at_2024_World_Manufacturing_Convention.jpg