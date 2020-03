LexisNexis Risk Solutions annonce la finalisation de l'acquisition d'Emailage

L'acquisition améliore la qualité des données de courrier électronique de l'entreprise et les solutions de prévention de la fraude

ATLANTA, 19 Mars 2020 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions, leader mondial des données et de l'analyse avancée, qui fait partie de RELX, a annoncé aujourd'hui qu'il a finalisé l'acquisition d'Emailage, le fournisseur de solutions de prévention de la fraude et de gestion des risques basé en Arizona. Emailage fournit des solutions de scoring des risques de fraude basées sur la technologie de renseignement par e-mail.

Fondée en 2012, Emailage opère dans le secteur de la fraude et de l'identité où les besoins des clients sont en constante évolution en raison de l'expansion du commerce digital à travers les industries et les zones géographiques. Les solutions de prévention de la fraude d'Emailage évaluent les risques de fraude en utilisant les métadonnées des adresses e-mail, un réseau contributif mondial différencié et des algorithmes d'apprentissage automatique.

Emailage, qui fait désormais partie du groupe de services aux entreprises de LexisNexis Risk Solutions, va améliorer le LexisNexis® Digital Identity Network® grâce à son réseau et à sa technologie de renseignement par e-mail. LexisNexis Risk Solutions et Emailage ont déjà établi un partenariat commercial pour offrir une évaluation des risques liés aux courriels à leurs clients du monde entier.

Il s'agit d'une acquisition mondiale pour LexisNexis Risk Solutions - Emailage a établi sa présence sur le marché aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique.

Rick Trainor, PDG de LexisNexis Risk Solutions, Services aux entreprises, a déclaré "Cette acquisition est une adéquation naturelle car LexisNexis Risk Solutions et Emailage sont tous deux engagés à faire évoluer en permanence nos solutions de lutte contre la fraude. Cette acquisition permettra d'améliorer et d'étendre notre veille sur les données d'email afin de fournir à nos clients une vision plus complète du risque avec un minimum de frictions pour leurs clients".

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions pour le bénéfice des personnes dans le monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail d'industries, y compris les assurances, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX (LSE : REL/NYSE : RELX), un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises de tous les secteurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

À propos de RELX

RELX est un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays et possède des bureaux dans une quarantaine de pays. Il emploie plus de 33 000 personnes, dont près de la moitié en Amérique du Nord. Les actions de RELX PLC, la société mère, sont négociées sur les bourses de Londres, Amsterdam et New York à l'aide des symboles suivants Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX. www.relx.com.

À propos d'Emailage

Emailage est un leader mondial de la prévention de la fraude et de la gestion des risques. Grâce à des partenariats clés, à ses données brevetées et à sa technologie avancée de machine learning, Emailage fournit des solutions prédictives à multiples facettes, avec le courrier électronique en son cœur. Avec nos clients, nous nous attaquons à la fraude et aidons les entreprises du monde entier à réaliser un retour sur investissement important grâce à une meilleure détection des transactions frauduleuses. Pour en savoir plus, visitez : www.emailage.com, @Emailage sur Twitter, ou la page LinkedIn de l'entreprise.

